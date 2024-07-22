«Ротор» сыграл вничью с «Торпедо» в домашнем матче первой лиги

«Ротор» сыграл вничью с «Торпедо» в домашнем матче 2-го тура первой лиги — 1:1.

У «автозаводцев» отличился Игорь Горбунов. Волгоградская команда ответила точным ударом Евгения Болотова.

«Ротор» набрал четыре очка и переместился на седьмую строчку в таблице Мелбет-Первой лиги. «Торпедо» занимает четвертое место, имея в сумме такое же количество баллов.

В следующем матче «Ротор» примет тульский «Арсенал» 29 июля, а «Торпедо» двумя днями ранее сыграет в гостях с «Енисеем».