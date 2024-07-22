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«Ротор» сыграл вничью с «Торпедо» в домашнем матче первой лиги

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«Ротор» сыграл вничью с «Торпедо» в домашнем матче 2-го тура первой лиги — 1:1.

У «автозаводцев» отличился Игорь Горбунов. Волгоградская команда ответила точным ударом Евгения Болотова.

«Ротор» набрал четыре очка и переместился на седьмую строчку в таблице Мелбет-Первой лиги. «Торпедо» занимает четвертое место, имея в сумме такое же количество баллов.

В следующем матче «Ротор» примет тульский «Арсенал» 29 июля, а «Торпедо» двумя днями ранее сыграет в гостях с «Енисеем».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 2-й тур
22 июл, 18:00. Волгоград Арена (Волгоград)
Ротор
1:1
Торпедо М

Футбол
ФК Ротор
ФК Торпедо (Москва)
2
2
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Неделя

«Алания» забила победный гол из офсайда
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нефтехимик 2 2 0 0 5-1 6
2
 Урал 2 2 0 0 4-1 6
3
 Арсенал 2 2 0 0 2-0 6
4
 Торпедо 2 1 1 0 5-1 4
5
 Сокол 2 1 1 0 2-1 4
6
 Чайка 2 1 1 0 3-2 4
7
 Ротор 2 1 1 0 2-1 4
8
 Алания 2 1 1 0 1-0 4
9
 Родина 2 1 1 0 1-0 4
10
 Енисей 2 1 0 1 2-2 3
11
 Балтика 2 0 2 0 1-1 2
12
 Уфа 2 0 1 1 1-2 1
13
 Сочи 2 0 1 1 1-3 1
14
 КАМАЗ 2 0 0 2 1-3 0
15
 Шинник 2 0 0 2 1-3 0
16
 Черноморец 2 0 0 2 1-3 0
17
 Тюмень 2 0 0 2 0-4 0
18
 СКА-Хаб. 2 0 0 2 0-5 0
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20.07 12:30
Урал – Шинник
 2 : 1
20.07 18:00
Сокол – Енисей
 1 : 0
20.07 19:00
Арсенал – КАМАЗ
 1 : 0
20.07 20:00
Родина – СКА-Хаб.
 1 : 0
21.07 12:30
Тюмень – Алания
 0 : 1
21.07 18:00
Нефтехимик – Уфа
 2 : 1
21.07 19:00
Сочи – Балтика
 1 : 1
21.07 19:30
Черноморец – Чайка
 1 : 2
22.07 18:00
Ротор – Торпедо
 1 : 1
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ЖК
Г
Саид Алиев

Саид Алиев

Нефтехимик

 2
Игорь Горбунов

Игорь Горбунов

Торпедо М

 2
Виталий Шитов

Виталий Шитов

Торпедо М

 1
П
Ишхан Гелоян

Ишхан Гелоян

Арсенал Т

 1
Роман Акбашев

Роман Акбашев

КАМАЗ

 1
Саид Алиев

Саид Алиев

Нефтехимик

 1
И К Ж
Никита Капленко

Никита Капленко

Сокол

 1 1 0
Денис Кутин

Денис Кутин

Уфа

 2 1 0
Натан Гассама

Натан Гассама

Балтика

 2 0 2
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