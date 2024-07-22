«Ротор» сыграл вничью с «Торпедо» в домашнем матче первой лиги
«Ротор» сыграл вничью с «Торпедо» в домашнем матче 2-го тура первой лиги — 1:1.
У «автозаводцев» отличился Игорь Горбунов. Волгоградская команда ответила точным ударом Евгения Болотова.
«Ротор» набрал четыре очка и переместился на седьмую строчку в таблице Мелбет-Первой лиги. «Торпедо» занимает четвертое место, имея в сумме такое же количество баллов.
В следующем матче «Ротор» примет тульский «Арсенал» 29 июля, а «Торпедо» двумя днями ранее сыграет в гостях с «Енисеем».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Нефтехимик
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Урал
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|
3
|Арсенал
|2
|2
|0
|0
|2-0
|6
|
4
|Торпедо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
5
|Сокол
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
6
|Чайка
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Ротор
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|Алания
|2
|1
|1
|0
|1-0
|4
|
9
|Родина
|2
|1
|1
|0
|1-0
|4
|
10
|Енисей
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
11
|Балтика
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Уфа
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
13
|Сочи
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|
14
|КАМАЗ
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
15
|Шинник
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
16
|Черноморец
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
17
|Тюмень
|2
|0
|0
|2
|0-4
|0
|
18
|СКА-Хаб.
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|20.07
|12:30
|
Урал – Шинник
|2 : 1
|20.07
|18:00
|
Сокол – Енисей
|1 : 0
|20.07
|19:00
|
Арсенал – КАМАЗ
|1 : 0
|20.07
|20:00
|
Родина – СКА-Хаб.
|1 : 0
|21.07
|12:30
|
Тюмень – Алания
|0 : 1
|21.07
|18:00
|
Нефтехимик – Уфа
|2 : 1
|21.07
|19:00
|
Сочи – Балтика
|1 : 1
|21.07
|19:30
|
Черноморец – Чайка
|1 : 2
|22.07
|18:00
|
Ротор – Торпедо
|1 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Саид Алиев
Нефтехимик
|2
|
|
Игорь Горбунов
Торпедо М
|2
|
|
Виталий Шитов
Торпедо М
|1
|П
|
|
Ишхан Гелоян
Арсенал Т
|1
|
|
Роман Акбашев
КАМАЗ
|1
|
|
Саид Алиев
Нефтехимик
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Никита Капленко
Сокол
|1
|1
|0
|
|
Денис Кутин
Уфа
|2
|1
|0
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|0
|2
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