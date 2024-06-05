«Не хотят видеть «Акрон» в РПЛ? Клуб показывает, как надо развивать футбол в России!» Интервью Заура Тедеева

Интервью главного тренера «Акрона» Заура Тедеева.

Газзаев — самый великий тренер

— На пресс-конференции после ответного стыка вы посвятили итоговую победу над «Уралом» вашему отцу.

— Мой отец — мой самый главный болельщик. Он играл на любительском уровне в свое время, очень хорошо разбирается в футболе, знает всех моих подопечных. По ходу сезона папа точно подмечал те нюансы игры, которые наблюдал со стороны. Я ему безмерно благодарен. Всегда чувствовал эту поддержку. Поэтому и проявил на пресс-конференции эгоизм, начав ее с фразы про него.

— А что он вам сказал после второй игры?

— Отец заметил, что до 65-й минуты не было понятно, какая команда представляет премьер-лигу. Это он так пошутил.

На самом деле папа сказал, что большую часть матча наша команда играла хорошо, и он тогда даже не сомневался в победе «Акрона». Поэтому два мяча, забитые гостями, его, конечно, расстроили. А ведь мы могли и третий пропустить... Надо отдать должное «Уралу», который создал нам в концовке немало проблем. Здорово, что мы выстояли.

— Много ли коллег по тренерскому цеху поздравили вас с этим историческим успехом?

— Знаете, самое большое счастье я испытал, когда мне одновременно поступил звонок от Валерия Георгиевича Газзаева и пришло сообщение от Станислава Саламовича Черчесова! А потом еще прочитал и поздравление от Юрия Палыча Семина. Горжусь этой похвалой со стороны мэтров тренерского цеха. Слова Газзаева глубоко тронули мою душу. Я обязательно учту то, что он успел мне посоветовать.

— Если не секрет, что же он вам пожелал?

— Ну... Это все-таки личное (улыбается). Не могу об этом говорить в прессе. Но я благодарен Валерию Георгиевичу за то, что он следил за нашими матчами. Он поделился своим мнением о стыках с «Уралом», подметил какие-то важные нюансы. Очень профессиональный разбор эпизодов! Мне было безумно приятно такое услышать.

С большим уважением отношусь к нему, к его семье (его сын Владимир, кстати, тоже меня поздравил). Для меня большая честь слышать от этих людей такие добрые слова.

— Вы же были у него в «Алании». Сейчас, наверное, с улыбкой вспоминаете те тяжелейшие сборы?

— (Смеется.) Я у него был всего один сезон. Он меня взял в свою команду молодым футболистом. Хорошо помню то время. После тренировок приходил на базу, писал конспект. Понятно, что делал это как-то по-своему в силу возраста. Подкупала одержимость Валерия Георгиевича, его отношение к игрокам, к команде, к республике. Высочайший уровень профессионализма. Для меня он самый великий тренер!

Заур Тедеев и Понсе после гола «Акрона» в ворота «Урала» во втором стыковом матче. Фото Злата Машницкая, ФК «Акрон»

Причины победы над «Уралом»

— За счет чего удалось пройти «Урал»?

— Первое — это вера. Мои футболисты безумно верили в то, что могут выйти в РПЛ. Они долго к этому шли. Второе — уверенность в том футболе, который показывал «Акрон». Мы не хотели изменять себе, подстраиваться под соперника, пусть и из элитного дивизиона.

— Третье?

— Сумасшедшая самоотдача в каждом отдельно взятом эпизоде. Если сложить три составляющих воедино, то получим ту психологию, тот менталитет, который помог нам пробиться в РПЛ. Мои подопечные — большие молодцы.

— Состав «Урала» на первый стык сильно удивил? Не ожидали увидеть в нем белорусов Бочарова и Концевого?

— В данной ситуации любой футболист премьер-лиги не может нас удивить, попадая в стартовый состав. У «Урала» достаточно мощная обойма, скамейка. Я в принципе допускал, что на поле могут выйти более голодные футболисты, которые не так часто играли в сезоне.

Мы были готовы к такому повороту. Но у нас не хватило времени досконально изучить всех игроков екатеринбургского клуба. Иными словами, просто не было времени удивляться.

— А на ком из игроков «Урала» заостряли внимание своих подопечных на установке? Кто представлял для «Акрона» наибольшую опасность?

— Когда готовим теорию по сопернику, конечно, отмечаем индивидуальные действия определенных игроков. Выделяли и группу атаки, и Егорычева, и фланговых футболистов. Понимал, что большой мастер Бикфалви еще не будет готов к первому матчу, не восстановится. И в целом соперник нас ничем не удивил. Единственное — во втором матче Бегич выдвинулся вперед, в нападение.

— Как удалось подвести команду к стыкам в таком отличном физическом состоянии? Ведь в ФНЛ было немало «тройников».

— Считаю, зимой мы проделали колоссальный объем работы. Заложили хорошую базу. Кроме того, думаю, эффективно провели восстановительно-тренировочные сессии между играми. Много разговаривали с ребятами, давали им понять, что они даже сами до конца не знают, на что способен их организм.

— Накануне матчей с «Уралом» мышечную травму получил один из самых креативных полузащитников «Акрона» Галоян. У вас тогда не мелькнула мысль: как бы эта потеря не стала роковой?

— Не скрою, мелькнула. Артур — очень важное звено в нашей игровой системе. Но, наверное, это повреждение в какой-то степени закономерно.

— Вот как?

— Да, на протяжении всего сезона Артур проделал огромный объем работы и на тренировках, и в матчах. Это заслуживает большущего уважения. У него всегда был очень высокий процент двигательной работы. В теории могли, наверное, избежать такого форс-мажора. Но не ставить его в каком-то отдельном матче на финише сезона, поберечь, было невозможно.

— Почему?

— Мы очень хотели занять третье место, взять бронзу! И не думали о какой-то серьезной ротации, а проводили восстановительную работу.

— Решая проблему потери Галояна, вы выпустили классическим опорником Макарова, а Чудина подняли чуть выше, на одну линию с Палиенко?

— В нашем восприятии тех или иных тактических особенностей нет четкой градации. Мы всех троих игроков центра поля называем классическими опорниками. Но в определенный момент они просто должны играть на разной высоте. Макаров и Чудин — это в большей степени нижняя и средняя высота, а Палиенко играл в той позиции, на которой чаще всего действовал Галоян. То есть ему нужно было связывать линии, доводить мяч до финальной трети. Но периодически эти футболисты заменяют друг друга без потери качества. Это очень важно! В современном футболе абсолютно любой исполнитель должен как хорошо атаковать, так и эффективно обороняться.

Игроки «Акрона» радуются голу Понсе (в центре). Фото Злата Машницкая, ФК «Акрон»

Концовка ответного стыка? «Урал» самая высокая команда РПЛ!

— Вы признались, что вам было очень тяжело готовиться ко второму стыку? Склонялись к тому, чтобы все-таки сыграть по счету?

— Нет, никакого соблазна сыграть по счету не было. Иначе мы бы провалились.

— Почему?

— Если футболисты на протяжении нескольких лет постоянно контролируют мяч, играют в атаку, то как можно отказаться от этой философии? Когда мы пришли в «Акрон», то увидели, что команде явно не хватает более высокой интенсивности действий как в атаке, так и в обороне. Хотелось, чтобы команда больше играла вертикальными передачами. Нам отчасти удалось изменить ситуацию в лучшую сторону. И это стало ключевым фактором в решении задачи. Почти сразу получилось поставить «Акрону» высокий прессинг. После тестов мы поняли, что игроки способны действовать в таком ключе. Так что не думали об изменении стиля в ответном стыке с «Уралом». Просто порой надо учитывать силу соперника. Приходится отходить назад, но не прижиматься к воротам, а продолжать играть плотно.

— Концовка второго переходного матча явно осталась за гостями.

— Как я уже сказал, нельзя сбрасывать со счетов уровень мастерства отдельных игроков «Урала». Последние минуты дались нам особенно тяжело. Мы действительно слишком низко сели, в итоге получили два мяча. Но опять же: посмотрите на рост игроков уральцев, которые вышли на поле. Самая высокая команда в РПЛ! Седьмая в мире по росту!

— Вы серьезно?

— Ну да.

— А не считаете, что в последние 15-20 минут ответной игры с «Уралом» ваша команда где-то психологически дрогнула? Не ожидали, что гости так включатся в концовке?

— Тут все вместе. Но прежде всего, опять же, надо говорить о силе «Урала». Уверен, месяц назад никто бы вам не сказал, что команда с таким составом, традициями будет играть в стыках и кому-то уступит! Никто бы в это не поверил. Очень качественная команда. Одна из лучших во второй восьмерке премьер-лиги. Но так сложилось. Мы реально прошли достойного соперника. Гордимся этим. Я вам даже больше скажу. Мне такой выход в РПЛ — именно через переходные игры — греет душу больше, чем занять первое или второе место в ФНЛ. Почему? На длинной дистанции можно забрать очки у аутсайдера и так далее. А тут у тебя нет права на ошибку! Два важнейших поединка по накалу, по драматургии, по энергетике. Ни шагу назад! Здорово, что именно так мы решили свою задачу.

Восемь добавленных минут? Видимо, судья хотел подольше остаться на поле

— Пересматривали сейв Волкова, когда он не позволил забить Бикфалви при счете 1:2?

— Я сохранил себе его флеш-интервью после матча, в котором Сергей заметил: «Да ничего особенного. Просто Бикфалви попал в меня». Это мне больше всего в нем нравится. Волков этой фразой показал, что он настоящий!

— О чем подумали, когда судья добавил аж восемь минут?

— Понял, что арбитр подольше хочет остаться на поле (встречу обслуживала бригада Владислава Безбородова. — Прим. «СЭ»). Вроде ходили такие разговоры, что это его последняя игра на таком уровне. Не знаю, правда это или нет. А вообще стараюсь не думать о решениях арбитра. Хотя на некоторые вещи было смотреть тяжело. Однако мои футболисты — молодцы! Они вцепились в этот шанс, и ничего нам не смогло помешать!

— Сильное впечатление в этих стыках произвел молодой полузащитник Кирилл Данилин. Какой у него потенциал? Не боитесь, что его уведут сейчас другие клубы РПЛ?

— Важнейший фактор успеха «Акрона» заключается в том, что руководящий состав, спортивный директор работали в унисон с тренерским штабом. Поэтому я полностью доверяю Араму Задояну. Несмотря на возраст, он уже очень опытный спортивный директор. Контролирует все эти ситуации. Думаю, Данилин останется в «Акроне» и продолжит приносить нам пользу.

— Что вы конкретно советуете Кириллу, чтобы он не останавливался в своем развитии?

— Мы много с ним общаемся. Очень важно помогать молодому парню верить в свои силы. Не мешаем ему. Когда мяч находится в ногах Кирилла, он сам принимает решения, поэтому можно увидеть немало нестандартных ходов. Не загоняем его в рамки, не указываем направления атак. На мой взгляд, это помогает развиваться молодым игрокам. Советую Данилину в большей степени ориентироваться на некоторые тактические моменты, когда команда теряет мяч. Есть вещи, над которыми надо еще работать и работать. Ну и конечно, правильно восстанавливаться. Он игрок, что называется, спринтовой. Его мышцам требуется особенный отдых.

— Данилин выиграл конкуренцию у другого молодого футболиста — Галкина, права на которого принадлежат московскому «Динамо». Вы бы хотели сохранить Владислава в команде на следующий сезон?

— Cложный вопрос. Сейчас мы обсуждаем все эти моменты со спортивным директором. Все делаем вместе. Консультируемся, анализируем кандидатуры. Пока не готов дать вам ответ не только по поводу будущего Галкина, но и остальных игроков.

Болельщики «Акрона» радуются выходу команды в РПЛ. Фото Злата Машницкая, ФК «Акрон»

Игнатьев и Шапи

— Какие перспективы у «Акрона» в РПЛ? Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов подчеркнул, что его команда намерена штурмовать элитный дивизион и не думает только о выживании. А, допустим, в «Факеле» каждый раз подчеркивают, что главная задача — сохранение прописки. Вам какой подход ближе?

— Все зависит от той селекции, которую мы проведем, от мнения нашего руководства, болельщиков. Не желаю делать какие-то спонтанные, ничем не подкрепленные заявления и обещания. Но я как тренер по своему характеру точно не хочу бороться за выживание!

— Тогда, если позволите, еще один вопрос про селекцию. На пресс-конференции вы сказали, что оказались в «Акроне» в том числе и благодаря Алану Агузарову. Его клиентами являются футболисты, которые в свое время подавали большие надежды в «Краснодаре». Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов. Они могут сейчас стать игроками вашей команды?

— Отвечу так. Алан Агузаров — это в первую очередь мой друг. А его агентская деятельность — вообще не моя история. Мы просто здорово понимаем друг друга. Он тот человек, который меня наставляет во многих вопросах. Алан хорошо знает изнутри мир РПЛ, с какими людьми лучше контактировать в интересах дела. Он делает все для того, чтобы я стал сильным тренером. Мы с ним земляки, достаточно давно дружим. И в «Акроне», и в «Алании» я во многом оказался благодаря ему. А по поводу Игнатьева и Сулейманова я с ним даже не разговаривал. Мы выдерживаем четкую линию: переговоры ведет у нас спортивный директор.

Сравнение с «Краснодаром». «Седая ночь»

— Приятно, когда «Акрон» называют мини-моделью «Краснодара»?

— Мне приятно, что в «Акроне» есть люди, которые создают абсолютно правильную обстановку для развития футбола, игроков и академии. Я не знаю, похожа ли наша философия на генеральную линию «Краснодара», но думаю, у нас все-таки какой-то свой путь. Очень рад, что в клубе уделяют такое внимание детско-юношескому футболу.

— Однако не все радостно восприняли выход «Акрона» в РПЛ. Некоторые задаются вопросом: зачем такая команда в элитном дивизионе — без своего стадиона, без большой армии болельщиков?

— Мы находимся в одной области с «Крыльями Советов». Будем играть в Самаре. Не считаем, что это не наш стадион. Это наш регион. Конечно, не всегда получается сразу построить свою арену. Но, насколько знаю, руководство клуба вынашивает такой план, понимает: в Тольятти должен быть свой современный стадион! Однако подчеркну еще раз: «Акрон» — не чужой для Самары клуб. Очень важно, что наша команда оказалась в РПЛ. Ведь «Акрон» показывает, как правильно развивать футбол в России. Очень жаль, что люди, не разобравшись, делают выводы и скептически относятся к нашему клубу. Надо глубже смотреть на вещи!

Заур Тедеев в раздевалке после выхода «Акрона» в РПЛ. Фото Злата Машницкая, ФК «Акрон»

— Правильный путь развития — это частный клуб и ориентация на свою академию?

— Конечно! Это те сегменты и те вложения, которые позволят футболу в России стать сильнее. «Акрон» за шесть лет проделал гигантский путь. Здесь все абсолютно правильно. Этот клуб — пример того, как надо развивать футбол в нашей стране. Этому надо радоваться! Академия стремится воспитывать игроков для сборной. Что может быть важнее?!

— Песня «Седая ночь» — гимн «Акрона». Как вы относитесь к творчеству Юрия Шатунова?

— Очень хорошо. Я его очень уважал, будучи молодым человеком. Мне было приятно, что у моих футболистов такой вкус.

— Как проведете отпуск?

— Сейчас мне предстоит обучение на тренерскую категорию PRO — приеду в Москву на несколько дней. После этого отправлюсь в Осетию, побуду с семьей. И снова — в бой, готовиться к сезону в РПЛ!