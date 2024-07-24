Источник: «Рубин» сделал «Сочи» официальное предложение по Дркушичу

«Рубин» заинтересован в трансфере защитника «Сочи» Вани Дркушича, сообщает Metaratings.

По информации источника, казанцы сделали официальное предложение по трансферу 24-летнего словенца, но в «Сочи» посчитали его недостаточным. Сам защитник также рассматривает более статусные варианты продолжения карьеры.

Дркушич выступает за «Сочи» с января 2022 года. Он провел за команду 66 матчей, забил четыре мяча и сделал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.