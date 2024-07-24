«Урал» обратился в ЭСК по трем эпизодам в матче против «Шинника»

«Урал» обратился в ЭСК РФС по итогам матча 2-го тура первой лиги против «Шинника» (2:1), сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Клуб попросил разобрать эпизод с назначенным в ворота екатеринбуржцев 11-метровым ударом на 39-й минуте матча, а также два эпизода с неназначенными на 65-й и 96-й минутах пенальти в ворота «Шинника».

На данный момент «Урал» с 6 очками располагается на второй позиции в турнирной таблице первой лиги.