«Урал» обратился в ЭСК по трем эпизодам в матче против «Шинника»
«Урал» обратился в ЭСК РФС по итогам матча 2-го тура первой лиги против «Шинника» (2:1), сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.
Клуб попросил разобрать эпизод с назначенным в ворота екатеринбуржцев 11-метровым ударом на 39-й минуте матча, а также два эпизода с неназначенными на 65-й и 96-й минутах пенальти в ворота «Шинника».
На данный момент «Урал» с 6 очками располагается на второй позиции в турнирной таблице первой лиги.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Нефтехимик
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Урал
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|
3
|Арсенал
|2
|2
|0
|0
|2-0
|6
|
4
|Торпедо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
5
|Сокол
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
6
|Чайка
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Ротор
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|Алания
|2
|1
|1
|0
|1-0
|4
|
9
|Родина
|2
|1
|1
|0
|1-0
|4
|
10
|Енисей
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
11
|Балтика
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Уфа
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
13
|Сочи
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|
14
|КАМАЗ
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
15
|Шинник
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
16
|Черноморец
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
17
|Тюмень
|2
|0
|0
|2
|0-4
|0
|
18
|СКА-Хаб.
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|26.07
|20:15
|
Балтика – Уфа
|- : -
|27.07
|14:00
|
Енисей – Торпедо
|- : -
|27.07
|18:00
|
Сокол – КАМАЗ
|- : -
|27.07
|19:30
|
Черноморец – Урал
|- : -
|28.07
|18:30
|
Шинник – Тюмень
|- : -
|28.07
|19:00
|
Алания – Родина
|- : -
|28.07
|19:00
|
Сочи – СКА-Хаб.
|- : -
|28.07
|19:30
|
Чайка – Нефтехимик
|- : -
|29.07
|20:30
|
Ротор – Арсенал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Саид Алиев
Нефтехимик
|2
|
|
Игорь Горбунов
Торпедо М
|2
|
|
Виталий Шитов
Торпедо М
|1
|П
|
|
Максим Воронов
Урал
|1
|
|
Ишхан Гелоян
Арсенал Т
|1
|
|
Александр Юшин
Родина
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Никита Капленко
Сокол
|1
|1
|0
|
|
Денис Кутин
Уфа
|2
|1
|0
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|0
|2
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