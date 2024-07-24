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Судейство

Сегодня, 14:43

«Урал» обратился в ЭСК по трем эпизодам в матче против «Шинника»

Микеле Антонов
Корреспондент
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«Урал» обратился в ЭСК РФС по итогам матча 2-го тура первой лиги против «Шинника» (2:1), сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Клуб попросил разобрать эпизод с назначенным в ворота екатеринбуржцев 11-метровым ударом на 39-й минуте матча, а также два эпизода с неназначенными на 65-й и 96-й минутах пенальти в ворота «Шинника».

На данный момент «Урал» с 6 очками располагается на второй позиции в турнирной таблице первой лиги.

Первая лига
ФК Урал
ФК Шинник
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 И В Н П +/- О
1
 Нефтехимик 2 2 0 0 5-1 6
2
 Урал 2 2 0 0 4-1 6
3
 Арсенал 2 2 0 0 2-0 6
4
 Торпедо 2 1 1 0 5-1 4
5
 Сокол 2 1 1 0 2-1 4
6
 Чайка 2 1 1 0 3-2 4
7
 Ротор 2 1 1 0 2-1 4
8
 Алания 2 1 1 0 1-0 4
9
 Родина 2 1 1 0 1-0 4
10
 Енисей 2 1 0 1 2-2 3
11
 Балтика 2 0 2 0 1-1 2
12
 Уфа 2 0 1 1 1-2 1
13
 Сочи 2 0 1 1 1-3 1
14
 КАМАЗ 2 0 0 2 1-3 0
15
 Шинник 2 0 0 2 1-3 0
16
 Черноморец 2 0 0 2 1-3 0
17
 Тюмень 2 0 0 2 0-4 0
18
 СКА-Хаб. 2 0 0 2 0-5 0
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26.07 20:15
Балтика – Уфа
 - : -
27.07 14:00
Енисей – Торпедо
 - : -
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Сокол – КАМАЗ
 - : -
27.07 19:30
Черноморец – Урал
 - : -
28.07 18:30
Шинник – Тюмень
 - : -
28.07 19:00
Алания – Родина
 - : -
28.07 19:00
Сочи – СКА-Хаб.
 - : -
28.07 19:30
Чайка – Нефтехимик
 - : -
29.07 20:30
Ротор – Арсенал
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