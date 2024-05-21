Федотов — о победе над «Пари НН»: «Было особенно важно показать наше уважение к болельщикам»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги матча против «Пари НН» (6:2) в 29-м туре РПЛ.

«Думаю, многие посчитали, что мы уже в отпуске. Мы слышали эти комментарии, поэтому нам было особенно важно показать наше уважение к болельщикам, к себе, к сопернику и к футболу в целом. Мы еще никуда не ушли, не расслабились — игроки отдают себя до последней минуты матча. Команда заслужила такую красивую победу», — цитирует Федотова официальный сайт ЦСКА.

ЦСКА (45 очков) обошел «Ростов» (43) и поднялся на шестое место в РПЛ. «Пари НН» (29) идет 14-м в турнирной таблице.

В заключительном туре ЦСКА на своем поле примет «Урал», а «Пари НН» на выезде встретится с «Крыльями Советов». Все матчи 30-го тура пройдут в субботу, 25 мая.