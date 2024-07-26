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Сегодня, 22:15

«Балтика» и «Уфа» сыграли вничью в матче ФНЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Балтика» — «Уфа».
Фото ФК «Балтика»

«Балтика» на своем поле сыграла вничью с «Уфой» в матче 3-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:1.

Счет на 35-й минуте открыл защитник гостей Артем Гуренко. Калининградцы отыгрались благодаря голу Сергея Пряхина на 56-й минуте.

«Балтика» (3 очка) в третий раз подряд сыграла вничью на старте сезона и занимает 11-е место в первой лиге. «Уфа» (2) идет 12-й.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 3-й тур
26 июл, 20:15. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
1:1
Уфа

Футбол
Первая лига
ФК Балтика
ФК Уфа
4
2
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Источник: Ташуев может сменить Гаранина на посту главного тренера «Черноморца»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нефтехимик 2 2 0 0 5-1 6
2
 Урал 2 2 0 0 4-1 6
3
 Арсенал 2 2 0 0 2-0 6
4
 Торпедо 2 1 1 0 5-1 4
5
 Сокол 2 1 1 0 2-1 4
6
 Чайка 2 1 1 0 3-2 4
7
 Ротор 2 1 1 0 2-1 4
8
 Алания 2 1 1 0 1-0 4
9
 Родина 2 1 1 0 1-0 4
10
 Енисей 2 1 0 1 2-2 3
11
 Балтика 3 0 3 0 2-2 3
12
 Уфа 3 0 2 1 2-3 2
13
 Сочи 2 0 1 1 1-3 1
14
 КАМАЗ 2 0 0 2 1-3 0
15
 Шинник 2 0 0 2 1-3 0
16
 Черноморец 2 0 0 2 1-3 0
17
 Тюмень 2 0 0 2 0-4 0
18
 СКА-Хаб. 2 0 0 2 0-5 0
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26.07 20:15
Балтика – Уфа
 1 : 1
27.07 14:00
Енисей – Торпедо
 - : -
27.07 18:00
Сокол – КАМАЗ
 - : -
27.07 19:30
Черноморец – Урал
 - : -
28.07 18:30
Шинник – Тюмень
 - : -
28.07 19:00
Алания – Родина
 - : -
28.07 19:00
Сочи – СКА-Хаб.
 - : -
28.07 19:30
Чайка – Нефтехимик
 - : -
29.07 20:30
Ротор – Арсенал
 - : -
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Саид Алиев

Саид Алиев

Нефтехимик

 2
Игорь Горбунов

Игорь Горбунов

Торпедо М

 2
Виталий Шитов

Виталий Шитов

Торпедо М

 1
П
Максим Воронов

Максим Воронов

Урал

 1
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Ишхан Гелоян

Арсенал Т

 1
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 1
И К Ж
Никита Капленко

Никита Капленко

Сокол

 1 1 0
Денис Кутин

Денис Кутин

Уфа

 2 1 0
Кевин Андраде

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Балтика

 3 0 2
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