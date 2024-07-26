«Балтика» и «Уфа» сыграли вничью в матче ФНЛ

«Балтика» на своем поле сыграла вничью с «Уфой» в матче 3-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:1.

Счет на 35-й минуте открыл защитник гостей Артем Гуренко. Калининградцы отыгрались благодаря голу Сергея Пряхина на 56-й минуте.

«Балтика» (3 очка) в третий раз подряд сыграла вничью на старте сезона и занимает 11-е место в первой лиге. «Уфа» (2) идет 12-й.