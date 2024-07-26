Дмитриев подписал со «Спартаком» контракт до 2028 года

«Спартак» объявил о переходе полузащитника «Урала» Игоря Дмитриева.

Соглашение с 20-летним футболистом рассчитано до 2028 года.

Дмитриев — воспитанник «Зенита». Он выступал за «Урал» с июля 2023 года. В активе полузащитника 2 результативные передачи в 37 матчах за екатеринбуржцев. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 700 тысяч евро.