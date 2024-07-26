Дмитриев подписал со «Спартаком» контракт до 2028 года
«Спартак» объявил о переходе полузащитника «Урала» Игоря Дмитриева.
Соглашение с 20-летним футболистом рассчитано до 2028 года.
Дмитриев — воспитанник «Зенита». Он выступал за «Урал» с июля 2023 года. В активе полузащитника 2 результативные передачи в 37 матчах за екатеринбуржцев. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 700 тысяч евро.
Источник: ФК «Спартак»
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|1
|0
|0
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|3
|
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|1
|0
|0
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|3
|
5
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|1
|0
|0
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|3
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|0
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|1
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|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
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14
|Факел
|1
|0
|0
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|0
|
15
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|0
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16
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Кр. Советов – Ростов
|- : -
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Пари НН – ЦСКА
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|17:30
|
Динамо – Локомотив
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|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
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|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
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|
Краснодар – Динамо Мх
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Бителло
Динамо
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|
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Маркус Вендел
Зенит
|2
|
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Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
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Даниил Фомин
Динамо
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|1
|0
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|0
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Пари Нижний Новгород
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