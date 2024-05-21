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Легенда № 35! Есть что-то вечное — Акинфеев продлит контракт с ЦСКА

Игорь Акинфеев продлит контракт с ЦСКА
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Константин Алексеев — о новом соглашении лучшего вратаря в истории России с армейским клубом.

Хоть что-то вечное есть в нашем футболе: по данным «СЭ», Игорь Акинфеев продлит контракт с ЦСКА.

Давным-давно побиты все рекорды, включая советские. По числу сухих матчей Игорь превзошел Льва Яшина десять (!) лет назад, Рината Дасаева, владевшего предыдущим достижением, — восемь. Представляете, каков теперь отрыв? Уже четыре года как Акинфеев вышел на первое место среди самых преданных футболистов ведущих топ-10 лиг Европы. Но и не думает останавливаться.

Порой слово «легенда» обесценивают, применяя его к тем, кто не особенно заслужил. Акинфеев — легенда без всяких оговорок. Пожалуй, теперь главная за всю историю российского футбола.

Игорь Акинфеев после дебютного матча с &laquo;Крыльями Советов&raquo;, в&nbsp;котором он&nbsp;отбил пенальти. «Эй, Акинфей, молодой, за пивком сгоняй!» Как 16-летний вратарь попал в основу ЦСКА

Более 20 титулов, включая Кубок УЕФА. Бронза Евро-2008. Феерическое завершение карьеры в сборной в четвертьфинале ЧМ-2018, куда наша команда попала благодаря его «бриллиантовой ноге».

И в свои 38 лет Акинфеев, считаю, остается сильнейшим голкипером России. Так что продление договора — не какая-то дань уважения сединам, а в том числе и признание нынешней спортивной формы.

Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Да, здоровье требует все больше и больше внимания, все чаще мы видим на поле Торопа. Но когда Игорь в строю (26 матчей в нынешнем сезоне), то это по-прежнему высший класс при минимуме помарок — так было, например, и в понедельник в Нижнем Новгороде. Плюс непререкаемый авторитет в раздевалке человека, который запомнится своей классной игрой, а не какими-то околофутбольными вещами или скандалами.

Акинфеев невероятно важен для ЦСКА. Вопросов нет. Но не только для красно-синих — для всего отечественного футбола. Как образец отношения к нему и профессионализма. Как символ преданности клубу. Как пример для молодежи.

Игорь Акинфеев отбивает решающий пенальти в&nbsp;финале Кубка России и&nbsp;поднимает чемпионский кубок. «Акинфеев. 20-й сезон». Заключительный эпизод: финал Кубка, серия пенальти, магические ворота

Спасибо, Игорь, что остаешься и продолжаешь делать нашу премьер-лигу лучше!

Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
Результаты / календарь
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30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 3 : 3
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 3 : 1
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 2 : 1
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 1 : 5
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 2 : 6
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Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 23 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 24 1 4
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