Легенда № 35! Есть что-то вечное — Акинфеев продлит контракт с ЦСКА
Хоть что-то вечное есть в нашем футболе: по данным «СЭ», Игорь Акинфеев продлит контракт с ЦСКА.
Давным-давно побиты все рекорды, включая советские. По числу сухих матчей Игорь превзошел Льва Яшина десять (!) лет назад, Рината Дасаева, владевшего предыдущим достижением, — восемь. Представляете, каков теперь отрыв? Уже четыре года как Акинфеев вышел на первое место среди самых преданных футболистов ведущих топ-10 лиг Европы. Но и не думает останавливаться.
Порой слово «легенда» обесценивают, применяя его к тем, кто не особенно заслужил. Акинфеев — легенда без всяких оговорок. Пожалуй, теперь главная за всю историю российского футбола.
Более 20 титулов, включая Кубок УЕФА. Бронза Евро-2008. Феерическое завершение карьеры в сборной в четвертьфинале ЧМ-2018, куда наша команда попала благодаря его «бриллиантовой ноге».
И в свои 38 лет Акинфеев, считаю, остается сильнейшим голкипером России. Так что продление договора — не какая-то дань уважения сединам, а в том числе и признание нынешней спортивной формы.
Да, здоровье требует все больше и больше внимания, все чаще мы видим на поле Торопа. Но когда Игорь в строю (26 матчей в нынешнем сезоне), то это по-прежнему высший класс при минимуме помарок — так было, например, и в понедельник в Нижнем Новгороде. Плюс непререкаемый авторитет в раздевалке человека, который запомнится своей классной игрой, а не какими-то околофутбольными вещами или скандалами.
Акинфеев невероятно важен для ЦСКА. Вопросов нет. Но не только для красно-синих — для всего отечественного футбола. Как образец отношения к нему и профессионализма. Как символ преданности клубу. Как пример для молодежи.
Спасибо, Игорь, что остаешься и продолжаешь делать нашу премьер-лигу лучше!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|29
|16
|8
|5
|53-38
|56
|
2
|Зенит
|29
|16
|6
|7
|50-26
|54
|
3
|Краснодар
|29
|15
|8
|6
|44-29
|53
|
4
|Локомотив
|29
|13
|11
|5
|49-37
|50
|
5
|Спартак
|29
|14
|7
|8
|41-32
|49
|
6
|ЦСКА
|29
|11
|12
|6
|54-40
|45
|
7
|Ростов
|29
|12
|7
|10
|42-44
|43
|
8
|Рубин
|29
|11
|8
|10
|30-37
|41
|
9
|Кр. Советов
|29
|11
|7
|11
|45-43
|40
|
10
|Ахмат
|29
|10
|5
|14
|33-43
|35
|
11
|Урал
|29
|7
|9
|13
|30-44
|30
|
12
|Оренбург
|29
|7
|9
|13
|34-41
|30
|
13
|Факел
|29
|6
|11
|12
|20-31
|29
|
14
|Пари НН
|29
|8
|5
|16
|28-50
|29
|
15
|Балтика
|29
|7
|5
|17
|32-39
|26
|
16
|Сочи
|29
|5
|8
|16
|36-47
|23
|18.05
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|4 : 1
|18.05
|16:30
|
Локомотив – Факел
|2 : 0
|18.05
|19:00
|
Сочи – Краснодар
|2 : 3
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|3 : 3
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|3 : 1
|19.05
|16:30
|
Ростов – Балтика
|2 : 1
|19.05
|19:00
|
Ахмат – Зенит
|1 : 5
|20.05
|20:00
|
Пари НН – ЦСКА
|2 : 6
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|23
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|4