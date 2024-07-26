Источник: Ташуев может сменить Гаранина на посту главного тренера «Черноморца»
Экс-тренер «Факела» Сергей Ташуев может возглавить новороссийский «Черноморец», сообщает Metaratings.
По информации источника, «Черноморец» может уволить нынешнего главного тренера Вадима Гаранина после двух поражений: от тульского «Арсенала» (0:1) и «Чайки» (1:2) на старте сезона первой лиги.
Кандидатура Ташуева является приоритетной для нового генерального директора «Черноморца» Максима Пономарева.
Ташуев в апреле покинул «Факел». До этого 65-летний специалист тренировал «Ахмат», солигорский «Шахтер», «Чайку», «Кубань», «Анжи», донецкий «Металлург», «Спартак» из Нальчика, «Салют» и «Краснодар».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Нефтехимик
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Урал
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|
3
|Арсенал
|2
|2
|0
|0
|2-0
|6
|
4
|Торпедо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
5
|Сокол
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
6
|Чайка
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Ротор
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|Алания
|2
|1
|1
|0
|1-0
|4
|
9
|Родина
|2
|1
|1
|0
|1-0
|4
|
10
|Енисей
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
11
|Балтика
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Уфа
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
13
|Сочи
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|
14
|КАМАЗ
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
15
|Шинник
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
16
|Черноморец
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
17
|Тюмень
|2
|0
|0
|2
|0-4
|0
|
18
|СКА-Хаб.
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|26.07
|20:15
|
Балтика – Уфа
|- : -
|27.07
|14:00
|
Енисей – Торпедо
|- : -
|27.07
|18:00
|
Сокол – КАМАЗ
|- : -
|27.07
|19:30
|
Черноморец – Урал
|- : -
|28.07
|18:30
|
Шинник – Тюмень
|- : -
|28.07
|19:00
|
Алания – Родина
|- : -
|28.07
|19:00
|
Сочи – СКА-Хаб.
|- : -
|28.07
|19:30
|
Чайка – Нефтехимик
|- : -
|29.07
|20:30
|
Ротор – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Саид Алиев
Нефтехимик
|2
|
|
Игорь Горбунов
Торпедо М
|2
|
|
Виталий Шитов
Торпедо М
|1
|П
|
|
Максим Воронов
Урал
|1
|
|
Ишхан Гелоян
Арсенал Т
|1
|
|
Александр Юшин
Родина
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Никита Капленко
Сокол
|1
|1
|0
|
|
Денис Кутин
Уфа
|2
|1
|0
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|0
|2