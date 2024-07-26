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Источник: Ташуев может сменить Гаранина на посту главного тренера «Черноморца»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-тренер «Факела» Сергей Ташуев может возглавить новороссийский «Черноморец», сообщает Metaratings.

По информации источника, «Черноморец» может уволить нынешнего главного тренера Вадима Гаранина после двух поражений: от тульского «Арсенала» (0:1) и «Чайки» (1:2) на старте сезона первой лиги.

Кандидатура Ташуева является приоритетной для нового генерального директора «Черноморца» Максима Пономарева.

Ташуев в апреле покинул «Факел». До этого 65-летний специалист тренировал «Ахмат», солигорский «Шахтер», «Чайку», «Кубань», «Анжи», донецкий «Металлург», «Спартак» из Нальчика, «Салют» и «Краснодар».

Источник: Metaratings
Футбол
РПЛ
ФК Черноморец (Новороссийск)
Вадим Гаранин
Сергей Ташуев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Нефтехимик 2 2 0 0 5-1 6
2
 Урал 2 2 0 0 4-1 6
3
 Арсенал 2 2 0 0 2-0 6
4
 Торпедо 2 1 1 0 5-1 4
5
 Сокол 2 1 1 0 2-1 4
6
 Чайка 2 1 1 0 3-2 4
7
 Ротор 2 1 1 0 2-1 4
8
 Алания 2 1 1 0 1-0 4
9
 Родина 2 1 1 0 1-0 4
10
 Енисей 2 1 0 1 2-2 3
11
 Балтика 2 0 2 0 1-1 2
12
 Уфа 2 0 1 1 1-2 1
13
 Сочи 2 0 1 1 1-3 1
14
 КАМАЗ 2 0 0 2 1-3 0
15
 Шинник 2 0 0 2 1-3 0
16
 Черноморец 2 0 0 2 1-3 0
17
 Тюмень 2 0 0 2 0-4 0
18
 СКА-Хаб. 2 0 0 2 0-5 0
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26.07 20:15
Балтика – Уфа
 - : -
27.07 14:00
Енисей – Торпедо
 - : -
27.07 18:00
Сокол – КАМАЗ
 - : -
27.07 19:30
Черноморец – Урал
 - : -
28.07 18:30
Шинник – Тюмень
 - : -
28.07 19:00
Алания – Родина
 - : -
28.07 19:00
Сочи – СКА-Хаб.
 - : -
28.07 19:30
Чайка – Нефтехимик
 - : -
29.07 20:30
Ротор – Арсенал
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