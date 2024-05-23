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КДК РФС оштрафовал «Сочи» и «Урал» по итогам 29-го тура РПЛ

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Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о том, что «Сочи» и «Урал» оштрафованы по итогам матчей 29-го тура РПЛ.

18 мая сочинцы потерпели домашнее поражение от «Краснодара» (2:3), а команда из Екатеринбурга днем позже на своем поле сыграла вничью с «Оренбургом» (3:3).

«Футболист «Сочи» Гуарирапа, получивший статус «лучший игрок матча», не был сфотографирован с наградой. Футбольный клуб «Сочи» оштрафован на 20 тысяч рублей.

За массовые выбегания представителей тренерского штаба и персонала футбольного клуба «Урал» на 90+ минуте матча, после забитого, но не засчитанного гола, «Урал» оштрафован на 50 тысяч рублей. Также за задержку выхода из раздевалки перед вторым таймом футбольный клуб «Урал» наказан на 20 тысяч рублей», — сказал Григорьянц.

 
Полузащитник &laquo;Балтики&raquo; Даниил Козлов (слева) и&nbsp;полузащитник &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo; Александр Трошечкин. «Сочи» вылетел, но пять клубов все еще на грани. Расклады борьбы за выживание в РПЛ

На данный момент «Сочи» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка. Команда Роберта Морено лишилась шансов на сохранение прописки в РПЛ. «Урал» располагается на 11-й строчке (30).

(Денис Сафронов)

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Оренбург
ФК Сочи
ФК Урал
Артур Григорьянц
КДК
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
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Краснодар – Динамо
 - : -
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Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
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