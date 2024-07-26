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Сегодня, 19:00

«Балтика» — «Уфа»: смотреть трансляцию матча первой лиги (ФНЛ)

«Балтика» сыграет с «Уфой» в первой лиге 26 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Диего Луна (ФК «Балтика»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Балтика» сыграет с «Уфой» в матче 2-го тура Мелбет-Первой лиги в пятницу, 26 июля. Игра пройдет на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Начало — в 20.15 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Балтика» — «Уфа» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире видеотрансляцию бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Игры ФНЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке. Также следить за встречей можно в соцсети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 3-й тур
26 июл, 20:15. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Уфа

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нефтехимик 2 2 0 0 5-1 6
2
 Урал 2 2 0 0 4-1 6
3
 Арсенал 2 2 0 0 2-0 6
4
 Торпедо 2 1 1 0 5-1 4
5
 Сокол 2 1 1 0 2-1 4
6
 Чайка 2 1 1 0 3-2 4
7
 Ротор 2 1 1 0 2-1 4
8
 Алания 2 1 1 0 1-0 4
9
 Родина 2 1 1 0 1-0 4
10
 Енисей 2 1 0 1 2-2 3
11
 Балтика 2 0 2 0 1-1 2
12
 Уфа 2 0 1 1 1-2 1
13
 Сочи 2 0 1 1 1-3 1
14
 КАМАЗ 2 0 0 2 1-3 0
15
 Шинник 2 0 0 2 1-3 0
16
 Черноморец 2 0 0 2 1-3 0
17
 Тюмень 2 0 0 2 0-4 0
18
 СКА-Хаб. 2 0 0 2 0-5 0
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
26.07 20:15
Балтика – Уфа
 - : -
27.07 14:00
Енисей – Торпедо
 - : -
27.07 18:00
Сокол – КАМАЗ
 - : -
27.07 19:30
Черноморец – Урал
 - : -
28.07 18:30
Шинник – Тюмень
 - : -
28.07 19:00
Алания – Родина
 - : -
28.07 19:00
Сочи – СКА-Хаб.
 - : -
28.07 19:30
Чайка – Нефтехимик
 - : -
29.07 20:30
Ротор – Арсенал
 - : -
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ЖК
Г
Саид Алиев

Саид Алиев

Нефтехимик

 2
Игорь Горбунов

Игорь Горбунов

Торпедо М

 2
Виталий Шитов

Виталий Шитов

Торпедо М

 1
П
Максим Воронов

Максим Воронов

Урал

 1
Ишхан Гелоян

Ишхан Гелоян

Арсенал Т

 1
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 1
И К Ж
Никита Капленко

Никита Капленко

Сокол

 1 1 0
Денис Кутин

Денис Кутин

Уфа

 2 1 0
Натан Гассама

Натан Гассама

Балтика

 2 0 2
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