«Балтика» сыграет с «Уфой» в матче 2-го тура Мелбет-Первой лиги в пятницу, 26 июля. Игра пройдет на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Начало — в 20.15 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Балтика» — «Уфа» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире видеотрансляцию бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Игры ФНЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке. Также следить за встречей можно в соцсети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги.

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