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Сегодня, 16:13

«Пари НН» оштрафован за пропуск главного тренера команды Илича послематчевой пресс-конференции

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Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что «Пари НН» оштрафован по итогам матча 29-го тура РПЛ с ЦСКА (2:6).

Игра между командами состоялась 20 мая в Нижнем Новгороде.

«Во время проведения предматчевой церемонии «Пари НН» нарушил согласованную процедуру по свертыванию дополнительных баннеров. За данное нарушение «Пари НН» оштрафован на 20 тысяч рублей.

Главный тренер «Пари НН» Илич отказался от участия во флеш-интервью. Клуб оштрафован на 20 тысяч. Также Илич отказался в участии в пресс-конференции после матча. За это нарушение клуб также оштрафован на 20 тысяч рублей», — сказал Григорьянц.

 
Футболисты ЦСКА празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo;. ЦСКА отвел душу на аутсайдере. «Пари НН» снова получил шесть мячей и рискует вылететь

На данный момент «Пари НН» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков после 29 туров.

25 мая нижегородский клуб проведет выездную встречу с «Крыльями Советов».

(Денис Сафронов)

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
Артур Григорьянц
КДК
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 23 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 24 1 4
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