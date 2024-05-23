«Пари НН» оштрафован за пропуск главного тренера команды Илича послематчевой пресс-конференции

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что «Пари НН» оштрафован по итогам матча 29-го тура РПЛ с ЦСКА (2:6).

Игра между командами состоялась 20 мая в Нижнем Новгороде.

«Во время проведения предматчевой церемонии «Пари НН» нарушил согласованную процедуру по свертыванию дополнительных баннеров. За данное нарушение «Пари НН» оштрафован на 20 тысяч рублей.

Главный тренер «Пари НН» Илич отказался от участия во флеш-интервью. Клуб оштрафован на 20 тысяч. Также Илич отказался в участии в пресс-конференции после матча. За это нарушение клуб также оштрафован на 20 тысяч рублей», — сказал Григорьянц.

На данный момент «Пари НН» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков после 29 туров.

25 мая нижегородский клуб проведет выездную встречу с «Крыльями Советов».

(Денис Сафронов)