Ионов продлил контракт с «Уралом»

Нападающий «Урала» Алексей Ионов продолжит выступать за екатеринбуржцев в следующем сезоне. 35-летний футболист продлил соглашение с клубом до июня 2025 года, сообщается на официальном сайте команды.

Ионов присоединился к «Уралу» зимой 2024 года, находясь в статусе свободного агента. Форвард провел за команду 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча. Портал Trasfermarkt оценивает стоимость футболист в 500 тысяч евро.

«Урал» в стыковых матчах за право выступать в РПЛ уступил тольяттинскому «Акрону» и по итогам сезона-2023/24 вылетел в первую лигу.