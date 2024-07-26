Нападающий «Урала» Дмитриев близок к переходу в «Спартак»

По информации «СЭ», нападающий «Урала» Игорь Дмитриев близок к переходу в «Спартак».

Красно-белые практически согласовали трансфер 20-летнего россиянина, который является воспитанником «Зенита».

Дмитриев выступает за «Урал» с июля 2023 года. Форвард сделал 2 результативные передачи в 37 матчах за команду из Екатеринбурга.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.