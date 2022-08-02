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Сегодня, 23:30

Агент Евгения Маркова отреагировал на слухи об уходе форварда из тульского «Арсенала»

Иван Шитик
Корреспондент
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Андрей Талаев, агент форварда Евгения Маркова, прокомментировал слухи о возможном уходе футболиста из тульского «Арсенала».

— Правда, что Марков подал заявление о расторжении контракта с «Арсеналом»?

— Пока без комментариев по этой теме.

— «Торпедо» действительно проявляет интерес к Евгению?

— Интерес к Маркову есть от многих клубов. Но на данный момент нам надо завершить вопрос с «Арсеналом», а потом уже рассматривать предложения, — сказал Талаев Sport24.

В прошедшем чемпионате Евгений Марков провел 28 матчей, забил 4 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-02-agent-markova-otreagiroval-na-slukhi-ob-ukhode-forvarda-iz-arsenala
Евгений Марков
ФК Арсенал (Тула)
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