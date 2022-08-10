Соболев объяснил, почему не смог попасть в пустые ворота в матче с «Уралом»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев объяснил, почему не смог забить в пустые ворота в матче 4-го тура РПЛ против «Урала».

«В чем было дело? Во мне дело. Бывает такое, не мог забить. Видимо, когда очень хочется, получается наоборот. Наверное, надо расслабиться и не думать об этом, а гол сам тебя найдет. Видимо, в том моменте я подумал, что мяч уже в воротах, поэтому и промазал.

Такое бывает очень редко. Я всегда стараюсь не расслабляться, пока мяч не пересек линию, но тут, видимо, дал слабину. До конца не вложился в эпизод? Сто процентов», — сказал Соболев в видео, опубликованном на официальном YouTube-канале красно-белых.

Во втором тайме матча с «Уралом» Соболев оказался перед пустыми воротами соперника после удара Квинси Промеса, но не смог добить мяч и не попал в ворота. В этой встрече Соболев сделал две голевых передачи.