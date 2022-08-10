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Сегодня, 15:44

Соболев объяснил, почему не смог попасть в пустые ворота в матче с «Уралом»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Соболев.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Нападающий «Спартака» Александр Соболев объяснил, почему не смог забить в пустые ворота в матче 4-го тура РПЛ против «Урала».

«В чем было дело? Во мне дело. Бывает такое, не мог забить. Видимо, когда очень хочется, получается наоборот. Наверное, надо расслабиться и не думать об этом, а гол сам тебя найдет. Видимо, в том моменте я подумал, что мяч уже в воротах, поэтому и промазал.
Такое бывает очень редко. Я всегда стараюсь не расслабляться, пока мяч не пересек линию, но тут, видимо, дал слабину. До конца не вложился в эпизод? Сто процентов», — сказал Соболев в видео, опубликованном на официальном YouTube-канале красно-белых.

Во втором тайме матча с «Уралом» Соболев оказался перед пустыми воротами соперника после удара Квинси Промеса, но не смог добить мяч и не попал в ворота. В этой встрече Соболев сделал две голевых передачи.

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
2
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
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