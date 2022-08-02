«СКА-Хабаровск» подписал контракт с защитником из Македонии

«СКА-Хабаровск» подписал контракт с 28-летним центральным защитником Мевланом Адили. Соглашение рассчитано на один сезон с опцией автоматического продления еще на один, сообщает пресс-служба клуба.

Адили выступал за македонские клубы «Шкупи» и «Шкендия», румынский УТА, литовский «Жальгирис» и албанскую «Влазнию».

Новичок армейцев — двукратный чемпион Северной Македонии и двукратный обладатель кубка Албании. В его активе квалификационные матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.