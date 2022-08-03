Защитник «Уфы» Сандрачук травмировал крестообразные связки и выбыл на полгода

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что защитник команды Александр Сандрачук повредил крестообразные связки.

«Александр Сандрачук — один из тех футболистов, на кого мы рассчитывали и понимали, что у него большое будущее. Саша получил тяжелую травму колена — повреждение крестообразных связок и мениска. В ближайшие 2-3 дня он будет прооперирован, реабилитация по прогнозам врачей займет не менее 6 месяцев», — приводит слова Газизова пресс-служба «Уфы».

Также генеральный директор уфимского клуба рассказал о состоянии 20-летнего защитника команды Льва Ушахина.

«На тренировке перед матчем с «Рубином» травму получил наш защитник Лев Ушахин. Думаем, через две три недели он приступит к тренировкам. Мы желаем ребятам здоровья и скорейшего восстановления. Команда также поддерживает их и готовит небольшой перфоманс перед матчем с «Аланией», — добавил Газизов.

20-летний защитник «Уфы» Сандрачук получил травму в матче 3-го тура первой лиги с «Рубином» (0:0). Игрок вышел на замену по ходу второго тайма, но в одном из моментов при обработке мяча неудачно поставил ногу на газон.

7 августа в матче 4-го тура первой лиги «Уфа» дома сыграет с «Аланией». Начало встречи — 16.00 по московскому времени.