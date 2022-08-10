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Судейство

Сегодня, 17:28

ЭСК РФС признала верным удаление Одоевского в матче «Ахмат» — «Зенит»

Руслан Минаев
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Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала верным удаление вратаря «Зенита» Даниила Одоевского в матче против «Ахмата» (0:0) в 4-м туре РПЛ.

Помимо этого, комиссия признала ошибочным неудаление полузащитника грозненцев Александра Трошечкина на 11-й минуте матча. Встречу обслуживала бригада судей во главе с Сергеем Ивановым.

Решения комиссии:

1. Судья ошибочно не удалил с поля игрока команды «Ахмат» №25 Александра Трошечкина на 11-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что данный игрок, вступая в единоборство за мяч с соперником на высокой скорости и успев первым вскользь сыграть в мяч, продолжая свое инерционное движение в направлении игрока команды «Зенит» №5 Вильмара Барриоса, совершил контакт прямой ногой с использованием открытых шипов в незащищенную область боковой поверхности голени. Большинство членов комиссии считает, что действие игрока «Ахмата» следует расценивать как серьезное нарушение правил игры по причине того, что он не предпринял ничего для того, чтобы избежать контакта с соперником или, по крайней мере, смягчить последствия от этого контакта, что угрожало здоровью соперника.

2. Судья правильно удалил с поля вратаря команды «Зенит» №71 Даниила Одоевского на 41-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что вратарь команды «Зенит», понимая, что не успел сыграть в мяч, начав группироваться перед атакующим игроком команды «Ахмат» №11 Лечи Садулаевым, стремившемся перепрыгнуть через вратаря, совершил контакт приподнятой ногой с ногой нападающего, что очевидно явилось причиной его падения. Члены комиссии считают, что действия вратаря «Зенита» расцениваются как фол по неосторожности, однако, в тактическом плане этот фол являлся лишением соперника явной возможности забить гол, так как ворота были не защищены, мяч у атакующего игрока находился под контролем, и угол, с которого нападающий потенциально мог пробить по воротам, был достаточным для явной возможности поразить ворота соперников.

Питерский клуб набрал 8 очков в четырех турах РПЛ и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России.

В следующем туре «Зенит» примет на своем поле ЦСКА. Игра состоится 13 августа и начнется в 17.00 по московскому времени.

Источник: https://rfs.ru/news/216446
Александр Трошечкин
Футбол
РПЛ
РФС
ФК Ахмат
ФК Зенит
Даниил Одоевский
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2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
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 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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 - : -
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14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
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