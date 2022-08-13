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Садулаев: «Очень обидно, что не смогли дожать «Зенит»

Садулаев прокомментировал ничью с «Зенитом»
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Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев прокомментировал ничью с «Зенитом» в матче четвертого тура РПЛ (0:0).

«Очень обидно, что не смогли дожать соперника, плюс они играли целый тайм в меньшинстве. Хотели порадовать болельщиков, но чуть-чуть не повезло. Бесспорно, Ловрен — умный и опытный игрок. Перед матчем, во время подготовки к нему, мне давали советы, подсказки, говорили, что он не слишком быстрый и что я смогу от него убежать.

Конечно, играть против «Зенита» интересно. Они несколько раз подряд становились чемпионами, и настрой у нас был боевой, чтобы взять очки. Что касается бразильцев «Зенита», мне всегда было интересно следить за ними. Их игра впечатляет, это факт», — приводит слова Садулаева «РИА Новости Спорт».

В текущем сезоне «Ахмат» набрал 5 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. В матче 5-го тура команда сыграет с «Химками» 14 августа.

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2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 5 0 1 4 1-10 1
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