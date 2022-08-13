Садулаев: «Очень обидно, что не смогли дожать «Зенит»

Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев прокомментировал ничью с «Зенитом» в матче четвертого тура РПЛ (0:0).

«Очень обидно, что не смогли дожать соперника, плюс они играли целый тайм в меньшинстве. Хотели порадовать болельщиков, но чуть-чуть не повезло. Бесспорно, Ловрен — умный и опытный игрок. Перед матчем, во время подготовки к нему, мне давали советы, подсказки, говорили, что он не слишком быстрый и что я смогу от него убежать.

Конечно, играть против «Зенита» интересно. Они несколько раз подряд становились чемпионами, и настрой у нас был боевой, чтобы взять очки. Что касается бразильцев «Зенита», мне всегда было интересно следить за ними. Их игра впечатляет, это факт», — приводит слова Садулаева «РИА Новости Спорт».

В текущем сезоне «Ахмат» набрал 5 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. В матче 5-го тура команда сыграет с «Химками» 14 августа.