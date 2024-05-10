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Сегодня, 17:56

«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» и одержал пятую победу в РПЛ подряд

Руслан Минаев
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Амар Рахманович («Крылья Советов») и Мирослав Богосавац («Ахмат»).
Фото ФК «Крылья Советов»

«Ахмат» в гостях обыграл «Крылья Советов» в стартовом матче 28-го тура РПЛ — 2:0.

В концовке первого тайма гол забил Мохамед Конате, в начале второй половины встречи отметился Бернард Бериша.

«Ахмат» одержал пятую победу в РПЛ подряд. Грозненцы набрали 35 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата. Команда обеспечила себе прописку в РПЛ на следующий сезон.

«Крылья Советов» потерпели второе поражение подряд в РПЛ. Самарцы с 40 очками — на 6-й строчке.

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
10 мая, 16:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
0:2
Ахмат

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Крылья Советов (Самара)
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25
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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30 тур
10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 2
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 - : -
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
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Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 13
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 21 1 9
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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Виктор Александров

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 22 1 3
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