«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» и одержал пятую победу в РПЛ подряд

«Ахмат» в гостях обыграл «Крылья Советов» в стартовом матче 28-го тура РПЛ — 2:0.

В концовке первого тайма гол забил Мохамед Конате, в начале второй половины встречи отметился Бернард Бериша.

«Ахмат» одержал пятую победу в РПЛ подряд. Грозненцы набрали 35 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата. Команда обеспечила себе прописку в РПЛ на следующий сезон.

«Крылья Советов» потерпели второе поражение подряд в РПЛ. Самарцы с 40 очками — на 6-й строчке.