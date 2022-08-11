Тренера ЦСКА Искакова дисквалифицировали на 3 матча за нецензурную брань в адрес судьи в матче с «Факелом»

Тренер ЦСКА Мурат Искаков дисквалифицирован на 3 матча решением Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).

На 67-й минуте матча 4-го рута между армейцами и «Факелом» (4:1) Искаков нецензурно выразился в адрес главного арбитра Яна Бобровского, за что был удален с поля.

КДК рассмотрел эпизод и применил к Искакову дополнительную дисквалификацию помимо стандартной одноматчевой за удаление.

Таким образом, специалист не сможет присутствовать на скамейке красно-синих во время игр с «Зенитом» (13 августа), «Ахматом» (21 августа) и «Ростовом» (28 августа).