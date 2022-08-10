ЭСК РФС признала правильными все решения арбитра в матче ЦСКА — «Факел»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала правильным все действия арбитра Яна Бобровского в матче ЦСКА — «Факел» (4:1) в 4-м туре РПЛ.

Ранее армейцы попросили рассмотреть два эпизода матча: назначение пенальти в ворота армейцев на 39-й минуте и возможное удаление нападающего «Факела» Георгия Гонгадзе, который получил желтую карточку на 45-й минуте.

Решения комиссии:

1. Судья правильно назначил 11-метровый в ворота команды ЦСКА после вмешательства ВАР на 39-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что в единоборстве за мяч в пределах штрафной площади команды ЦСКА первым сыграл в мяч атакующий игрок команды «Факел» №15 Кирилл Суслов, а игрок обороняющейся команды ЦСКА №28 Хесус Медина, совершил контакт с ногой соперника, опоздав сыграть в мяч. Комиссия единогласно поддерживает решение судьи о назначении 11-метрового удара.

2. Судья правильно не удалил с поля игрока команды «Факел» № 21 Георгия Гонгадзе на 45-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока, совершившего контакт с головой игрока команды соперника №20 Константина Кучаева при выполнении технического приема «ножницы», квалифицируются комиссией как безрассудное поведение, так как он не видел соперника при выполнении приема, не использовал шипов, так как контакт был совершен внешней частью стопы. В связи с этим, члены комиссии единогласно поддерживают решение судьи вынести предупреждение данному игроку.

3. Судья правильно не назначил 11-метровый в ворота команды «Факел» на 48-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что атакующий игрок команды ЦСКА №27 Мойзес, почувствовав руку соперника на своем плече, явно усилил последствия этого контакта, упав на газон неестественным образом. Комиссии не усмотрела в единоборстве игрока обороняющейся команды «Факел» №2 Василия Черова действий, противоречащих правилам игры, так как он вел борьбу в рамках допустимых единоборств.

После 4 туров РПЛ ЦСКА набрал 10 очков и занимает первое место в турнирной таблице.