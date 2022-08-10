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10 августа, 23:30

Сергей Юран: «Мы перевыполнили задачу. Но так бывает...»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сергей Юран.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Сергей Юран.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Здесь — начало большого разговора.

— Как прошло прощание с командой? — вопрос Юрану.

— С некоторыми ребятами мы это уже проходим не впервые... Ну что поделать. В прошлый раз, правда, на базу не пустили. Не хочется лишний раз об этом говорить, вспоминать... А сейчас благодарен руководству. Никто не стал чинить препятствий. Попросил дать мне и моим помощникам десять минут, чтобы сказать парням «спасибо». Они реально молодцы.

Теплая получилась беседа. Когда только принял команду в феврале, «Химки» находились, как говорили многие, в безнадежной ситуации. Нас почти все похоронили! Но в итоге прошли большой путь. Проверили свои силы и доказали, что конкурентоспособны на уровне РПЛ! Все сработали четко: и тренерский штаб, и административный, и игроки. Никогда не стоит забывать об одном. Безвыходных ситуаций не бывает. Как в жизни, так и тем более в футболе.

В этом сезоне, считаю, великолепно стартовали. Парни понимали наши требования. Конечно, тяжело расставаться. Сам доукомплектовал команду по своему видению. Не все шло гладко, но это нормально. Для меня на первом месте всегда стоит спортивный принцип. Не важно, кто передо мной — брат, сват, сын... Соответствуешь требованиям и уровню — играешь. Все вроде бы просто.

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— Как вы объяснили футболистам причину своего ухода?

— А мы эту тему не затрагивали.

— Почему?

— Считаю, не я должен им такие вещи говорить, а руководство. Мое дело — тренировать, добиваться результата. С другой стороны, мы вольнонаемные люди. Нас пригласили, поставили задачу, которую, на мой взгляд, мы перевыполнили. Как-то так.

— За последние дни коллеги насчитали пять возможных причин вашего ухода. Очень хочется услышать вашу версию.

— Во-первых, я хочу поблагодарить тех, кто меня поддержал. Многие люди писали добрые слова в социальных сетях. Болельщики, специалисты. Всем огромное спасибо! Трогательно... Значит, чего-то я добиваюсь в этой жизни.

— Теперь о причине вашего ухода.

— У меня состоялся короткий разговор с руководством клуба, продолжался буквально десять минут. Мне предложили расторгнуть контракт.

— Почему?

— Знаете, я такой человек, который не задает вопросов в таких ситуациях. Не спрашиваю про причины, может, дело в моей гордости. Если предлагают прекратить трудовые отношения и говорят, что все будет соблюдено по компенсации, то не вижу смысла докапываться до истины. Мне гарантировали, что и со всем тренерским штабом поступят так же — выполнят все, что прописано в наших договорах. Я сказал — ОК. На этом и разошлись.

Сергей Юран. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Сергей Юран.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Одна из самых популярных версий заключается в том, что на встречу 3-го тура с «Ростовом» вы не выпустили сына владельца — Илью Садыгова и это стало как минимум поводом для конфликта с руководством.

— У меня играет тот, кто лучше выглядел на тренировках, в недельном цикле перед матчем.

— Озвучу самую резонансную версию случившегося. Согласно ей, в конце прошлого сезона вы предложили тому же «Ростову» сдать игру «Химкам», а взамен обещали шесть очков в чемпионате-2022/23. Эту историю довели до боссов подмосковного клуба, которые пусть и не сразу, но решили с вами расстаться.

— Во-первых, странно, что эта информация появилась уже после того, как руководство предложило мне расторгнуть контракт. Здесь как-то не сходится, да?

Все, что написано, это полнейший бред, чушь! Многие знают меня в футбольном мире. И связывать меня с такой ситуацией... Если бы мне кто-то предложил сдать матч, у человека могла бы и голова отлететь. Все знают, что я в такие игры не играю. Это — во-первых.

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— А во-вторых?

— Я бы хотел посоветовать этим журналистам, которые ловят хайп на таких вещах следующее: если хочется горяченького, окажись в «горячих» точках.

— Что вы имеете в виду?

— Когда только начались военные действия в Луганске в 2014 году, я как раз проводил там свой отпуск. Был у мамы. Бомбили город, ракеты летели со стороны Украины... И нам приходилось сидеть в погребе, пережидать. Потом на костре готовили себе еду. Не хочется себя выгораживать как-то, но и такое в жизни случалось. Во-вторых, я ездил в Сирию, к нашим военным, на базу. Мы там проводили товарищеский матч. Потом даже получил награду от Министерства обороны.

— Это вы к чему?

— После таких моментов начинаешь по-другому смотреть на жизнь.

Полностью интервью Юрана — скоро на сайте Sport-express.ru

Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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5
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