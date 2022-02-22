Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о целях команды на вторую часть сезона.

«Убежден, что мы должны делать все возможное, чтобы побеждать, — приводит слова Шварца официальный сайт московского клуба. — Каждый ближайший матч. Надо как следует подготовиться к сезону, провести тренировочный процесс на топ-уровне и максимально качественно сыграть с «Химками» в ближайшую субботу».

Тренер отметил, что у команды есть цели, но он не должен на них концентрироваться.

«Сейчас мое внимание сфокусировано на игре с «Химками». Потом будут анализ этой встречи и подготовка к матчу с «Нижним Новгородом». Каждый раз мы думаем только о ближайшем матче. Конечно же, попутно мы стараемся улучшать качество нашей игры, работаем над манерой игры. Цель «Динамо» — выигрывать каждый следующий матч», — сказал он.

После 18 туров Тинькофф РПЛ «Динамо» набрало 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице.