Хапов: «Краснодар» больше «Локомотива» был настроен на победу в матче»

Хапов считает, что «Краснодар» больше «Локомотива» был настроен на победу в матче

Главный тренер «Локомотива» Заур Хапов прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:1) в перенесенном матче 19-го тура Тинькофф РПЛ.

«Очень тяжело говорить после поражения. Сегодня выиграла команда, которая больше хотела, которая была настроена, яростней. Они выиграли все единоборства», — приводит слова Хапова ТАСС.

«Локомотив» с 41 очком в 27 играх занимает шестую строчку. «Краснодар» находится на пятом месте с 45 очками.

В следующем матче 8 мая железнодорожники дома сыграет с «Рубином».