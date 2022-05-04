Хапов: «Краснодар» больше «Локомотива» был настроен на победу в матче»
Хапов считает, что «Краснодар» больше «Локомотива» был настроен на победу в матче
Главный тренер «Локомотива» Заур Хапов прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:1) в перенесенном матче 19-го тура Тинькофф РПЛ.
«Очень тяжело говорить после поражения. Сегодня выиграла команда, которая больше хотела, которая была настроена, яростней. Они выиграли все единоборства», — приводит слова Хапова ТАСС.
«Локомотив» с 41 очком в 27 играх занимает шестую строчку. «Краснодар» находится на пятом месте с 45 очками.
В следующем матче 8 мая железнодорожники дома сыграет с «Рубином».
Источник: https://tass.ru/sport/14548787
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