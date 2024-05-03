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Сегодня, 17:20

Митай: «Локомотиву» не принципиально играть без большого форварда»

Руслан Минаев
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Защитник «Локомотива» Марио Митай поделился мнением об игре железнодорожников в этом сезоне.

«Последние матчи, как правило, мы действительно начинали без большого форварда-ориентира, но, по большому счету, нам не принципиально, находится ли у нас на острие высокий нападающий или быстрый и мобильный игрок невысокого роста.

Главное, чтобы все находящиеся на поле футболисты помогали команде добиваться необходимых результатов, вопрос роста или номинальной позиции не так важен», — цитирует игрока Legalbet.

«Локомотив» на данный момент занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко.

Источник: legalbet.ru
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Марио Митай
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
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П
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Локомотив

 12
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Динамо

 8
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