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Сегодня, 18:10

Селюк назвал худших тренеров сезона РПЛ: «Для меня они главные разочарования»

Руслан Минаев
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Футбольный агент Дмитрий Селюк ответил на вопрос, каких тренеров считает главными разочарованиями в этом сезоне РПЛ.

«Я говорил, что Гончаренко будучи в ЦСКА не являлся тренером уровня армейцев. Позже его уволили, а потом и «Краснодар» тоже. Он не для больших клубов тренер. С Федотовым та же история. ЦСКА, который приучил нас к тому, что для них серебро разочарование, сегодня даже про топ-5 не думает. Федотова взяли за хорошие достижения в «Сочи», где он получил человек десять из «Зенита». Вот все достижения Федотовские.

И он, и Гончаренко — упрямые, обидчивые, а в больших клубах это невозможно. Тем более, где есть знаковые футболисты. Их выберу главными разочарованиями среди тренеров», — цитирует Селюка Legalbet.

«Урал» под руководством Виктора Гончаренко набрал 25 очков и занимает предпоследнее, 15-е место в таблице РПЛ.

ЦСКА Владимира Федотова в этом сезоне располагается на 8-й строчке с 38 очками.

Источник: legalbet.ru
РПЛ
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Гончаренко
Владимир Федотов (тренер)
Дмитрий Селюк
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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Оренбург – Кр. Советов
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Краснодар – Ахмат
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Динамо – Сочи
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