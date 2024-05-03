Селюк назвал худших тренеров сезона РПЛ: «Для меня они главные разочарования»

Футбольный агент Дмитрий Селюк ответил на вопрос, каких тренеров считает главными разочарованиями в этом сезоне РПЛ.

«Я говорил, что Гончаренко будучи в ЦСКА не являлся тренером уровня армейцев. Позже его уволили, а потом и «Краснодар» тоже. Он не для больших клубов тренер. С Федотовым та же история. ЦСКА, который приучил нас к тому, что для них серебро разочарование, сегодня даже про топ-5 не думает. Федотова взяли за хорошие достижения в «Сочи», где он получил человек десять из «Зенита». Вот все достижения Федотовские.

И он, и Гончаренко — упрямые, обидчивые, а в больших клубах это невозможно. Тем более, где есть знаковые футболисты. Их выберу главными разочарованиями среди тренеров», — цитирует Селюка Legalbet.

«Урал» под руководством Виктора Гончаренко набрал 25 очков и занимает предпоследнее, 15-е место в таблице РПЛ.

ЦСКА Владимира Федотова в этом сезоне располагается на 8-й строчке с 38 очками.