Владелец «Кайрата»: «Нам нужен был опытный защитник, а Васин сам хотел перейти»

Председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев прокомментировал переход защитника Виктора Васина из ЦСКА в казахстанский клуб.

Контракт подписан до конца 2022 года с возможностью продления еще на год.

«Мы довольны трансфером Васина, и хочу поблагодарить руководство ЦСКА, что пошли нам навстречу. Была очень быстрая сделка. Главное, что футболист сам хотел перейти, это было очень важно. Нам нужен был опытный игрок, потому что «Кайрат» — молодая команда, и важно, что Васин — русскоговорящий футболист. Надеемся, он нам поможет», — сказал Боранбаев «РБ Спорт».

В прошлом сезоне чемпионата Казахстана «Кайрат» занял третье место и выиграл Кубок страны.