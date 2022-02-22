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Владелец «Кайрата»: «Нам нужен был опытный защитник, а Васин сам хотел перейти»

Владелец «Кайрата» прокомментировал трансфер защитника ЦСКА Васина
Иван Шитик
Корреспондент

Председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев прокомментировал переход защитника Виктора Васина из ЦСКА в казахстанский клуб.

Контракт подписан до конца 2022 года с возможностью продления еще на год.

«Мы довольны трансфером Васина, и хочу поблагодарить руководство ЦСКА, что пошли нам навстречу. Была очень быстрая сделка. Главное, что футболист сам хотел перейти, это было очень важно. Нам нужен был опытный игрок, потому что «Кайрат» — молодая команда, и важно, что Васин — русскоговорящий футболист. Надеемся, он нам поможет», — сказал Боранбаев «РБ Спорт».

В прошлом сезоне чемпионата Казахстана «Кайрат» занял третье место и выиграл Кубок страны.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladelets-kajrata-nam-nuzhen-by-l-opy-tny-j-zashhitnik-a-vasin-sam-hotel-perejti/
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