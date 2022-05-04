«Краснодар» — «Локомотив»: видеообзор матча 27-го тура РПЛ

«Краснодар» на своем поле обыграл «Локомотив» в перенесенном матче 19-го тура Тинькофф РПЛ — 1:0.

Единственный гол в матче на 83-й минуте забил полузащитник хозяев Александр Черников. Он же на 90+5-й минуте получил красную карточку. Это удаление не стало для «Краснодара» первым в матче: на 76-й минуте поле покинул форвард Руслан Апеков.

«Локомотив» также не смог завершить игру в полном составе — на 48-й минуте был удален Константин Марадишвили.

«Краснодар» с 45 очками в 27 матчах занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» с 41 очком в 27 играх идет на шестой строчке.