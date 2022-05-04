Три удаления и чудо-гол. Молодые «быки» пустили «Локомотив» под откос
Изначально «Краснодар» и «Локомотив» должны были встретиться в первом весеннем туре в совсем другой реальности. И, наверное, даже хорошо, что ту игру перенесли, потому как оба клуба ждали серьезные потрясения в виде отъезда немецких тренеров. То, что Даниэль Фарке расстался с «быками» цивилизованно, а Маркус Гисдоль сбежал, не попрощавшись, сути не меняет. Так что для чистоты эксперимента лишь спустя время можно было оценить, как два клуба справились с новыми вызовами.
На бумаге положение железнодорожников более благоприятное. В отличие от «Краснодара» они не лишились разом всех легионеров и не сталкивались с финансовыми сложностями, которые ставят под угрозу будущее клуба. То есть расклад — как на противоположных полюсах, а результаты — идентичные. Что «Локо» с французским снайпером Изидором, что черно-зеленые во главе с экс-наставником второй команды Александром Сторожуком и необстрелянной молодежью набрали в восьми турах по 13 очков.
Промежуточный итог — соседство в таблице с небольшими шансами выбить с четвертого места забуксовавший ЦСКА, что в свете еврокубкового бана может показаться слабым утешением.
Только спортивную составляющую никто не отменял, и это тоже мотивация. Кроме того, для руководства «Локо» результат — показатель верности выбранного курса. А для южан — возможность показать, что выбранная Сергеем Галицким стратегия и колоссальные вложения в академию были правильным вектором развития и в текущей ситуации превратились для «быков» в спасительный круг.
При этом опыт отнюдь не гарантия места в стартовом составе, поэтому Сторожук вполне может оставить на скамейке Газинского, Чернова или Ильина, отдав предпочтение игрокам, чьи фамилии до этой весны знали только продвинутые поклонники «быков». Между тем 19-летние Волков и Манелов уже открыли счет своим голам в РПЛ. А видеть их ровесника Кривцова на одной из ключевых позиций в средней зоне столь же привычно, как и Литвинова в центре обороны. И, судя по посещаемости последних матчей (больше 17 тысяч на трех домашних играх), болельщики уже полюбили нынешнюю команду.
За страсть, преданность клубным цветам, да и за качество игры тоже. На фоне «Локо», который ослабила травма Баринова, краснодарцы смотрелись более чем достойно.
Да, для начала Сафонову пришлось вытащить из дальнего угла коварный удар Изидора, а Бека-Бека выстрелил в сантиметрах от штанги. Только все это уравновесила комбинация Ионова и Манелова, в завершении которой Гильерме удалось невероятным образом среагировать на удар в упор.
Это был пиковый момент первого тайма в исполнении «Краснодара», а в целом Сперцян, Олусегун и Ко напрягали оборону москвичей с завидной регулярностью. В конце концов агрессивное давление вылилось в удаление Марадишвили, который снес сыгравшего на опережение Кривцова. Правда, больше вопросов было к Гильерме, который своей авантюрной передачей через центр загнал одноклубника в ловушку, так что его фол — скорее несчастный случай.
Маринато в итоге сам сломал, но сам же все и починил. Точнее — спас. Чего стоит остановленный голкипером удар Сперцяна в ближний угол! А так как в меньшинстве «Локо» стал проигрывать центр, ради укрепления опорной зоны за счет выхода Карпукаса пришлось жертвовать Жемалетдиновым.
И эти перестановки не лучшим образом сказались на зрелищности, так как гости стали действовать с оглядкой на собственные ворота, тогда как «быкам» не хватало запаса мастерства для взлома обороны москвичей.
«Локо» же поставил на свой творческий резерв в лице Миранчука и Камано, чей выход на поле стал особенно актуальным после удаления отыгравшего всего восемь минут Апекова. Однако в раскрывшейся игре на разреженном пространстве успешнее оказался «Краснодар» и персонально Черников, исполнивший роскошный по силе и точности удар из-за штрафной.
Молодые «бычки» матереют с каждым туром и постепенно становятся настоящими «быками». А для «Локо» с его колоссальными предсезонными вложениями подняться выше шестого места будет сложно.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
|Краснодар
|27
|13
|6
|8
|39-28
|45
|
6
|Локомотив
|27
|11
|8
|8
|38-36
|41
|
7
|Кр. Советов
|27
|11
|5
|11
|34-32
|38
|
8
|Ахмат
|27
|11
|2
|14
|33-37
|35
|
9
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
10
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
11
|Н. Новгород
|27
|7
|8
|12
|25-38
|29
|
12
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|- : -
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|- : -
|8.05
|19:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0