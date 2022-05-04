Три удаления и чудо-гол. Молодые «быки» пустили «Локомотив» под откос

«Краснодар» в эмоциональной игре с тремя красными карточками обыграл «Локомотив».

Изначально «Краснодар» и «Локомотив» должны были встретиться в первом весеннем туре в совсем другой реальности. И, наверное, даже хорошо, что ту игру перенесли, потому как оба клуба ждали серьезные потрясения в виде отъезда немецких тренеров. То, что Даниэль Фарке расстался с «быками» цивилизованно, а Маркус Гисдоль сбежал, не попрощавшись, сути не меняет. Так что для чистоты эксперимента лишь спустя время можно было оценить, как два клуба справились с новыми вызовами.

На бумаге положение железнодорожников более благоприятное. В отличие от «Краснодара» они не лишились разом всех легионеров и не сталкивались с финансовыми сложностями, которые ставят под угрозу будущее клуба. То есть расклад — как на противоположных полюсах, а результаты — идентичные. Что «Локо» с французским снайпером Изидором, что черно-зеленые во главе с экс-наставником второй команды Александром Сторожуком и необстрелянной молодежью набрали в восьми турах по 13 очков.

Промежуточный итог — соседство в таблице с небольшими шансами выбить с четвертого места забуксовавший ЦСКА, что в свете еврокубкового бана может показаться слабым утешением.

Только спортивную составляющую никто не отменял, и это тоже мотивация. Кроме того, для руководства «Локо» результат — показатель верности выбранного курса. А для южан — возможность показать, что выбранная Сергеем Галицким стратегия и колоссальные вложения в академию были правильным вектором развития и в текущей ситуации превратились для «быков» в спасительный круг.

При этом опыт отнюдь не гарантия места в стартовом составе, поэтому Сторожук вполне может оставить на скамейке Газинского, Чернова или Ильина, отдав предпочтение игрокам, чьи фамилии до этой весны знали только продвинутые поклонники «быков». Между тем 19-летние Волков и Манелов уже открыли счет своим голам в РПЛ. А видеть их ровесника Кривцова на одной из ключевых позиций в средней зоне столь же привычно, как и Литвинова в центре обороны. И, судя по посещаемости последних матчей (больше 17 тысяч на трех домашних играх), болельщики уже полюбили нынешнюю команду.

За страсть, преданность клубным цветам, да и за качество игры тоже. На фоне «Локо», который ослабила травма Баринова, краснодарцы смотрелись более чем достойно.

Да, для начала Сафонову пришлось вытащить из дальнего угла коварный удар Изидора, а Бека-Бека выстрелил в сантиметрах от штанги. Только все это уравновесила комбинация Ионова и Манелова, в завершении которой Гильерме удалось невероятным образом среагировать на удар в упор.

Это был пиковый момент первого тайма в исполнении «Краснодара», а в целом Сперцян, Олусегун и Ко напрягали оборону москвичей с завидной регулярностью. В конце концов агрессивное давление вылилось в удаление Марадишвили, который снес сыгравшего на опережение Кривцова. Правда, больше вопросов было к Гильерме, который своей авантюрной передачей через центр загнал одноклубника в ловушку, так что его фол — скорее несчастный случай.

Маринато в итоге сам сломал, но сам же все и починил. Точнее — спас. Чего стоит остановленный голкипером удар Сперцяна в ближний угол! А так как в меньшинстве «Локо» стал проигрывать центр, ради укрепления опорной зоны за счет выхода Карпукаса пришлось жертвовать Жемалетдиновым.

И эти перестановки не лучшим образом сказались на зрелищности, так как гости стали действовать с оглядкой на собственные ворота, тогда как «быкам» не хватало запаса мастерства для взлома обороны москвичей.

«Локо» же поставил на свой творческий резерв в лице Миранчука и Камано, чей выход на поле стал особенно актуальным после удаления отыгравшего всего восемь минут Апекова. Однако в раскрывшейся игре на разреженном пространстве успешнее оказался «Краснодар» и персонально Черников, исполнивший роскошный по силе и точности удар из-за штрафной.

Молодые «бычки» матереют с каждым туром и постепенно становятся настоящими «быками». А для «Локо» с его колоссальными предсезонными вложениями подняться выше шестого места будет сложно.