Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 21:15

Три удаления и чудо-гол. Молодые «быки» пустили «Локомотив» под откос

«Краснодар» дома победил «Локомотив» в перенесенном матче 19-го тура РПЛ
Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
4 мая. «Краснодар» — «Локомотив» — 1:0.
Фото ФК «Локомотив»
«Краснодар» в эмоциональной игре с тремя красными карточками обыграл «Локомотив».
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 19-й тур
04 мая, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
1:0
Локомотив
Голы
Черников, 83 (1:0)
Краснодар
Сафонов Сорокин Исаенко Манелов (Якимов, 87) Литвинов Ионов Черников Сперцян (Кокоев, 90+3) Кривцов (Апеков, 70) Олусегун Волков (Самко, 87)
Локомотив
Гильерме Живоглядов Едвай Мампасси Рыбус Марадишвили Бека Бека Жемалетдинов (Карпукас, 54) Керк (Миранчук, 74) Кухта (Камано, 74) Изидор
Предупреждения
Черников 90’  -  Едвай 20’, Рыбус 36’, Гильерме 70’
Удаления
Марадишвили 48’, Апеков 76’, Черников 90+5’ (вторая ж.к)
Судьи
Чистяков (Азов) Назаров (Невинномысск) Образко (Ставрополь)
ВАР
Кукуляк (Калуга) Курочкина (Малаховка)

Изначально «Краснодар» и «Локомотив» должны были встретиться в первом весеннем туре в совсем другой реальности. И, наверное, даже хорошо, что ту игру перенесли, потому как оба клуба ждали серьезные потрясения в виде отъезда немецких тренеров. То, что Даниэль Фарке расстался с «быками» цивилизованно, а Маркус Гисдоль сбежал, не попрощавшись, сути не меняет. Так что для чистоты эксперимента лишь спустя время можно было оценить, как два клуба справились с новыми вызовами.

На бумаге положение железнодорожников более благоприятное. В отличие от «Краснодара» они не лишились разом всех легионеров и не сталкивались с финансовыми сложностями, которые ставят под угрозу будущее клуба. То есть расклад — как на противоположных полюсах, а результаты — идентичные. Что «Локо» с французским снайпером Изидором, что черно-зеленые во главе с экс-наставником второй команды Александром Сторожуком и необстрелянной молодежью набрали в восьми турах по 13 очков.

Артем Чистяков, Сергей Галицкий, Федор Смолов. Арбитра, обвиненного в заказном судействе, снова назначили на матч в Краснодаре. Из-за него провели кадровую революцию

Промежуточный итог — соседство в таблице с небольшими шансами выбить с четвертого места забуксовавший ЦСКА, что в свете еврокубкового бана может показаться слабым утешением.

Только спортивную составляющую никто не отменял, и это тоже мотивация. Кроме того, для руководства «Локо» результат — показатель верности выбранного курса. А для южан — возможность показать, что выбранная Сергеем Галицким стратегия и колоссальные вложения в академию были правильным вектором развития и в текущей ситуации превратились для «быков» в спасительный круг.

При этом опыт отнюдь не гарантия места в стартовом составе, поэтому Сторожук вполне может оставить на скамейке Газинского, Чернова или Ильина, отдав предпочтение игрокам, чьи фамилии до этой весны знали только продвинутые поклонники «быков». Между тем 19-летние Волков и Манелов уже открыли счет своим голам в РПЛ. А видеть их ровесника Кривцова на одной из ключевых позиций в средней зоне столь же привычно, как и Литвинова в центре обороны. И, судя по посещаемости последних матчей (больше 17 тысяч на трех домашних играх), болельщики уже полюбили нынешнюю команду.

За страсть, преданность клубным цветам, да и за качество игры тоже. На фоне «Локо», который ослабила травма Баринова, краснодарцы смотрелись более чем достойно.

Да, для начала Сафонову пришлось вытащить из дальнего угла коварный удар Изидора, а Бека-Бека выстрелил в сантиметрах от штанги. Только все это уравновесила комбинация Ионова и Манелова, в завершении которой Гильерме удалось невероятным образом среагировать на удар в упор.

Это был пиковый момент первого тайма в исполнении «Краснодара», а в целом Сперцян, Олусегун и Ко напрягали оборону москвичей с завидной регулярностью. В конце концов агрессивное давление вылилось в удаление Марадишвили, который снес сыгравшего на опережение Кривцова. Правда, больше вопросов было к Гильерме, который своей авантюрной передачей через центр загнал одноклубника в ловушку, так что его фол — скорее несчастный случай.

Маринато в итоге сам сломал, но сам же все и починил. Точнее — спас. Чего стоит остановленный голкипером удар Сперцяна в ближний угол! А так как в меньшинстве «Локо» стал проигрывать центр, ради укрепления опорной зоны за счет выхода Карпукаса пришлось жертвовать Жемалетдиновым.

И эти перестановки не лучшим образом сказались на зрелищности, так как гости стали действовать с оглядкой на собственные ворота, тогда как «быкам» не хватало запаса мастерства для взлома обороны москвичей.

«Локо» же поставил на свой творческий резерв в лице Миранчука и Камано, чей выход на поле стал особенно актуальным после удаления отыгравшего всего восемь минут Апекова. Однако в раскрывшейся игре на разреженном пространстве успешнее оказался «Краснодар» и персонально Черников, исполнивший роскошный по силе и точности удар из-за штрафной.

Молодые «бычки» матереют с каждым туром и постепенно становятся настоящими «быками». А для «Локо» с его колоссальными предсезонными вложениями подняться выше шестого места будет сложно.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
Константин Марадишвили
6
17
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Здоровая пища: когда и как правильно сажать огурцы
В «Спартаке» опять пожар - говорят об увольнении Ваноли ради интересов футбольного агента. Что опять происходит у красно-белых
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 19-й тур после зимней паузы: «Спартак» — ЦСКА и другие матчи
«Краснодар» — «Локомотив»: видеообзор матча 27-го тура РПЛ
Тренер «Краснодара» об удалении Черникова: «Лучше так, чем безвольно проводить игровое время»
Хапов: «Краснодар» больше «Локомотива» был настроен на победу в матче»
Хапов: «Нельзя выигрывать матчи, когда у команды полтора момента за игру. «Локомотив» был неубедителен в атаке»
Полузащитник «Краснодара» Черников прокомментировал свой победный гол в матче с «Локомотивом»
«Краснодар» обыграл «Локомотив» благодаря голу Черникова в концовке, судья показал три красных карточки в матче
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак»: почему Промес останется, а Мозес уйдет
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости