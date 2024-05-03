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Прокуратура Нидерландов не участвует в слушаниях по делу футболиста «Спартака» Промеса

Алина Савинова
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Пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Франклин Ваттимена заявил, что ведомство не принимает участия в слушаниях в ОАЭ по делу нидерландского нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Прокуратура Нидерландов не участвует в слушаниях. Этот процесс проходит в ОАЭ. Как только судья в ОАЭ примет решение по запросу об экстрадиции и мы получим уведомление о том, что ОАЭ одобрили его, будут приняты меры для фактической передачи (Промеса). Вопросы о том, как организована процедура в ОАЭ, сроках и ожиданиях, необходимо адресовать эмиратским властям. Процедуры, касающиеся экстрадиции, определяются законодательством ОАЭ», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря.

14 февраля Окружной суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

В феврале футболист был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы со «Спартаком», из-за местного правонарушения. 1 мая стало известно, что дело Промеса о ДТП в Дубае закрыто. На данный момент форвард ожидает решения об экстрадиции в Нидерланды.

Источник: ТАСС
Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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Митай: «Локомотиву» не принципиально играть без большого форварда»

Промес по-прежнему содержится под стражей в Дубае и ждет рассмотрения дела об экстрадиции
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1
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2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
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