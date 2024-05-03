Прокуратура Нидерландов не участвует в слушаниях по делу футболиста «Спартака» Промеса

Пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Франклин Ваттимена заявил, что ведомство не принимает участия в слушаниях в ОАЭ по делу нидерландского нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Прокуратура Нидерландов не участвует в слушаниях. Этот процесс проходит в ОАЭ. Как только судья в ОАЭ примет решение по запросу об экстрадиции и мы получим уведомление о том, что ОАЭ одобрили его, будут приняты меры для фактической передачи (Промеса). Вопросы о том, как организована процедура в ОАЭ, сроках и ожиданиях, необходимо адресовать эмиратским властям. Процедуры, касающиеся экстрадиции, определяются законодательством ОАЭ», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря.

14 февраля Окружной суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

В феврале футболист был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы со «Спартаком», из-за местного правонарушения. 1 мая стало известно, что дело Промеса о ДТП в Дубае закрыто. На данный момент форвард ожидает решения об экстрадиции в Нидерланды.