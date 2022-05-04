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Полузащитник «Краснодара» Черников прокомментировал свой победный гол в матче с «Локомотивом»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Александр Черников прокомментировал победу над «Локомотивом» (1:0) в перенесенном матче 19-го тура Тинькофф РПЛ.

Черников стал автором единственного гола и был признан лучшим футболистом встречи.

«Честно говоря, я на каждый матч выхожу с целью нанести как минимум один удар. Иногда получается, иногда нет. Сегодня была возможность, я ей воспользовался, и так сложилось, что попал. Я очень рад.
Мое удаление в концовке? Меня немного злит, что я опять был удален, это уже третий раз за сезон. Проведу работу над ошибками. Конечно, это неприятно, но главное, что команда победила. Поздравляю весь город с победой. Считаю, сегодня и первый, и второй тайм были за нами. Полная доминация, много голевых моментов. Если бы не выиграли, было бы очень обидно. Заслуженная победа», — сказал в эфире канала «Матч Премьер» Черников.

На 90+5-й минуте Черников получил красную карточку, которая стала для него третьей в сезоне. «Краснодар» из-за этого завершил игру вдевятером — на 76-й минуте удалился форвард «быков» Руслан Апеков.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 19-й тур
04 мая, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
1:0
Локомотив

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