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Рианчо: «Уверен, что еще не все потеряно для «Сочи» — они будут сражаться до конца»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер «Рубина» Рауль Рианчо прокомментировал результаты «Сочи» в этом сезоне чемпионата России.

«Я не смотрел матчи «Сочи» при Морено, поэтому не могу сказать, что именно команде не хватает для того, чтобы остаться в РПЛ. Но я уверен, что еще не все потеряно для «Сочи» — они будут сражаться до конца.

Морено — настоящий профессионал, который сделает все ради результата. Сможет ли он найти хорошую работу, если «Сочи» вылетит? Конечно, это качественный специалист, в его услугах будут заинтересованы многие клубы», — цитирует «РБ Спорт» Рианчо.

«Сочи» на данный момент идет на последнем месте в турнирной таблице, набрав 20 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-moreno-smozhet-najti-rabotu-v-sluchae-vy-leta-sochi/
Футбол
ФК Сочи
Рауль Рианчо
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
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 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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