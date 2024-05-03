Литвинов о схожести с Чепурченко: «Ко мне даже на улице подходили с вопросом: «А ты не актер из «Жуков»?»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос о схожести во внешности с актером Вячеславом Чепурченко.

«Да, знаю, мы даже общались, смеялись по этому поводу. После победы «Спартака» над «Ахматом» он выложил историю с подписью: «Все, меня спалили. По выходным я — футболист «Спартака», а по будням — актер». Согласен, что мы похожи, мне многие об этом говорили. Если честно, даже на улице подходили с вопросом: «А ты не актер из «Жуков»?», — цитирует футболиста Sport24.

Литвинов выступает за основную команду «Спартака» с 2020 года. В текущем сезоне 22-летний полузащитник провел 27 матчей во всех турнирах, отметившись 1 результативной передачей.