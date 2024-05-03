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Семин — о словах Семака: «Приятно, когда большой специалист называет меня учителем»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на слова действующего главного тренера «Зенита» Сергея Семака, который назвал его, Олега Романцева и Валерия Газзаева своими учителями и легендами.

«Семак — это тренер нового поколения, который уже много лет великолепно работает с командой. Он неоднократный чемпион, у него большие заслуги перед футболом. Это человек, который любит футбол. Семак был хорошим игроком, поигравшим в сборной России, в разных клубах, в том числе европейских. Конечно, приятно, когда люди из профессии называют тебя учителем и легендой, особенно из уст большого специалиста», — цитирует Семина Metaratings.ru.

Семак возглавляет «Зенит» с лета 2018 года. Вместе с командой из Санкт-Петербурга он завоевал 10 трофеев: 5 чемпионств, Кубок страны и 4 Суперкубка России. Он является абсолютным рекордсменом по числу побед в качестве главного тренера сине-бело-голубых.

30 апреля председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина сообщила, что клуб договорился с Семаком о продлении контракта до 2030 года.

Источник: Metaratings.ru.
Сергей Семак
Футбол
Юрий Семин
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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30 тур
4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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