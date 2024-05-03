Бушманов считает, что Ивич мог бы возглавить «Спартак»

Бывший защитник ЦСКА Евгений Бушманов считает, что Владимир Ивич мог бы тренировать «Спартак».

В марте этого года сербский специалист покинул «Краснодар» и до сих пор находится без команды.

«Ивич — сильный специалист, это факт. Своей работой в «Краснодаре» он это доказал. Он вполне может возглавить «Спартак», но тут всегда будет давление на любого тренера. Ивич тренер про результат, да, может он и не ставить красивую игру, но он знает, как добиваться нужного результата. Было бы интересно посмотреть на него в «Спартаке», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

«Спартак» набрал 42 очка после 26 туров РПЛ и занимает четвертое место.