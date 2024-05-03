Ташуев: «Я готов работать. У меня полно сил, сейчас вторая молодость»

Российский тренер Сергей Ташуев рассказал, что готов рассмотреть работу в других командах после ухода из воронежского «Факела».

«Тренер не бывает без работы, бывает без команды, так правильнее. Отдохнул ментально и проанализировал. Сейчас я с семьей в Подмосковье, смотрю футбол, матчи РПЛ. Были звонки от посредников, спрашивают: «Готов ли работать?» Конечно, готов! У меня полно сил, сейчас вторая молодость. Чувствую себя даже лучше, чем раньше. Стараюсь придумывать для себя что-то новое в моей структуре и стиле игры. Сейчас нахожусь в зоне ожидания», — цитирует Ташуева Metaratings.ru.

Ташуев покинул «Факел» в апреле нынешнего года. Под его руководством воронежская команда провела 21 матч во всех турнирах, в которых одержала шесть побед, потерпела восемь поражений и еще семь раз сыграла вничью.

Ранее Ташуев работал в ряде российских клубов, включая «Краснодар», «Анжи», «Кубань», «Чайку» и «Ахмат».