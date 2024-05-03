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Бывший тренер «Ростова» Балахнин: «Карпин должен был бросить все силы на Кубок России»

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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал поражение желто-синих от «Балтики» (0:1) в матче второго этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

Единственный гол в прошедшей встрече забил армянский полузащитник «Балтики» Тигран Аванесян.

«Чем обусловлен такой результат «Ростова»? Насколько я могу судить, прежде всего, это логистические передвижения. Тяжело в таком графике переезжать. И не знаю, лучше ли было выпустить сразу основной состав — выдержала бы команда? Или так, как получилось — после замен команда получила преимущество, только не реализовала его. Мне кажется, Карпин чувствует команду и понимает, что эти игроки свежее тех, которые два дня назад провели матч. А ведь есть еще и следующая встреча в чемпионате, не менее важная. Но есть у меня некий осадок: возможно, все силы стоило бросить на Кубок, где можно было что-то выиграть, хотя бы был шанс. В чемпионате, откровенно говоря, едва ли он есть», — приводит слова Балахнина «Газета.ru».

В финале Пути регионов Кубка России «Балтика» сыграет дома со «Спартаком» 15 мая.

Источник: Газета.ru
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