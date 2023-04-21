Генеральный директор «Пари НН»: «Не сомневаюсь, что Юран способен развивать молодых игроков»

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал курс клуба на молодых игроков.

«Курс на молодых игроков был выбран под Галактионова, он был оправдан. Но Михаил Михайлович ушел, и мы стали исходить из новых вводных. Не сомневаюсь, что Юран способен развивать молодых игроков», — сказал Измайлов «СЭ».

Юран возглавил нижегородский клуб 4 апреля, сменив на посту Артема Горлова. После 23 туров команда занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков.