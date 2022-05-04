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Хапов: «Нельзя выигрывать матчи, когда у команды полтора момента за игру. «Локомотив» был неубедителен в атаке»

Главный тренер «Локомотива» Хапов назвал неубедительной игру команды в атаке в матче с «Краснодаром»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Заур Хапов прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:1) в перенесенном матче 19-го тура Тинькофф РПЛ.

«Матчи не выигрываются, когда у команды полтора момента за всю игру. У нас в атаке ничего не получалось, мы очень мало создавали, из-за этого и было трудно рассчитывать на победу.
Красная карточка Марадишвили? По-моему, у нас это уже девятое удаление в сезоне. Из ничего получили удаление. Конечно, игра сломалась, но когда составы выровнялись, у нас даже было преимущество, могли забивать. Но, еще раз повторю, мы сегодня выглядели очень неубедительно в атаке», — сказал в эфире канала «Матч Премьер» Хапов.

«Локомотив» с 41 очком в 27 матчах идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 19-й тур
04 мая, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
1:0
Локомотив

Заур Хапов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
0
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2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
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 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
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 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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 - : -
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