Хапов: «Нельзя выигрывать матчи, когда у команды полтора момента за игру. «Локомотив» был неубедителен в атаке»

Главный тренер «Локомотива» Заур Хапов прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:1) в перенесенном матче 19-го тура Тинькофф РПЛ.

«Матчи не выигрываются, когда у команды полтора момента за всю игру. У нас в атаке ничего не получалось, мы очень мало создавали, из-за этого и было трудно рассчитывать на победу.

Красная карточка Марадишвили? По-моему, у нас это уже девятое удаление в сезоне. Из ничего получили удаление. Конечно, игра сломалась, но когда составы выровнялись, у нас даже было преимущество, могли забивать. Но, еще раз повторю, мы сегодня выглядели очень неубедительно в атаке», — сказал в эфире канала «Матч Премьер» Хапов.

«Локомотив» с 41 очком в 27 матчах идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России.