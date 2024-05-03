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Сегодня, 18:48

Каряка: «После ухода Малкома у «Зенита» нет яркого лидера в составе»

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Бывший полузащитник сборной России Андрей Каряка прокомментировал упорную чемпионскую гонку в нынешнем сезоне РПЛ.

«Возможно, команды немного подровнялись. Не могу сказать, что зрелищность снизилась, потому что некоторые матчи смотрятся на одном дыхании. Количество болельщиков на трибунах стало увеличиваться. Плюс середняки укрепились, например «Крылья Советов». Они хорошо выступали в первом круге. Теперь «Балтика» приятно удивляет. «Спартак» после отставки Абаскаля еще не проигрывал.

В «Зените» после ухода Малкома остался Вендел. Он должен взять на себя роль лидера. Он то играет, то сидит на замене. А когда выходит на поле, то не всегда играет так же результативно, как это делал Малком. Так что сейчас у питерцев нет какого-то яркого лидера», — приводит слова Малкома портал «Евро-футбол.Ру».

Малком ушел из «Зенита» прошлым летом, подписав контракт с саудовским «Аль-Хилялем» до 2027 года.

После 26 туров чемпионата России лидером турнирной таблицы является «Зенит» с 50 баллами. На второй строчке располагается «Краснодар» (50), а тройку замыкает «Динамо», в активе которого 47 очков.

Источник: Евро-Футбол.Ру
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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30 тур
4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 13
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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