«Торонто» сравнял счет в серии с «Бостоном». Команды ждет седьмой матч
«Торонто» выиграл у «Бостона» в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 2:1. Счет в серии стал равный — 3-3.
В конце второго периода Вилам Нюландер открыл счет, а на 18-й минуте третьего периода он оформил дубль. «Брюинз» удалось отыграть одну шайбу за 0,1 секунды до финальной сирены — отличился Морган Гики.
Российский защитник «Мэйпл Лифс» Илья Любушкин результативными действиями не отметился, а голкипер Илья Самсонов провел встречу на скамейке запасных.
Седьмой и решающий матч в серии состоится в воскресенье, 5 мая.
НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Шестой матч
«Торонто» — «Бостон» — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Голы: Нюландер — 1 (Лильегрен, Райлли), 39:05 — 1:0. Нюландер — 2 (Найз, Райлли), 57:47 — 2:0. Гики — 2 (Шаттенкирк, ван Римсдайк), 59:59 — 2:1.
Вратари: Уолл — Суэймен (58:09 — 59:59).
Штраф: 2 — 6
Броски: 26 (12+8+6) — 23 (1+12+10).
Наши: Любушкин (19.09/0/0) — -.
3 мая. Торонто. Scotiabank Arena. 19471 зритель.
Счет в серии: 3-3.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Ванкувер - Нэшвилл
|3 - 2
|
Даллас - Вегас
|3 - 2
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|3 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|3.05
|03:00
|
Торонто – Бостон
|2 : 1