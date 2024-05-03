Казарцев снова назначен на матч «Спартака»

Сегодня департамент судейства РФС объявил арбитров, назначенных на матчи 27-го тура чемпионата России. 5 мая на игре «Пари НН» — «Спартак» в роли ВАР будет работать Василий Казарцев.

Ему снова досталась встреча с участием красно-белых, несмотря на то, что совсем недавно его судейство вызвало много вопросов у московского клуба и его болельщиков. Имеется в виду дерби ЦСКА — «Спартак» (0:0), состоявшееся 25 апреля.

Казарцев не назначил 11-метровый удар в пользу спартаковцев (это решение судейские руководители поддержали) и не удалил Мойзеса (ошибочно).