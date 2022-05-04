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Тренер «Краснодара» об удалении Черникова: «Лучше так, чем безвольно проводить игровое время»

Тренер «Краснодара» Сторожук высказался об удалении Черникова в матче с «Локомотивом»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Александр Сторожук прокомментировал победу над «Локомотивом» (1:0) в перенесенном матче 19-го тура Тинькофф РПЛ.

На 48-й минуте встречи полузащитник московской команды Константин Марадишвили был удален с поля, затем на 77-й минуте красную карточку получил форвард «Краснодара» Руслан Апеков. На пятой добавленной минуте с поля был удален Александр Черников, автор единственного гола.

«Я отвернулся, курьезный момент вышел, не видел, верховая борьба на тонкого. Как мне сказал судья, где-то Александр коснулся игрока «Локомотива», надо смотреть. Он провел качественный матч, на топ-уровне. Но тот момент произошел от большого желания, и лучше так, чем безвольно проводить игровое время», — приводит слова Сторожука ТАСС.

По словам Сторожука, игра проходила под полным контролем его команды с первой до последней минуты.

«Мы имели множество моментов, «Локомотив» имел один момент в первом тайме, а мы не реализовали некоторые шансы, где-то не хватило мастерства, хорошо сыграл Гильерме. Можно занести матч в актив, где мы показываем то, что хотим видеть», — добавил тренер.

«Краснодар» находится на пятом месте с 45 очками в 27 матчах. «Локомотив» с 41 очком занимает шестую строчку.

Источник: https://tass.ru/sport/14548875
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Александр Сторожук
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