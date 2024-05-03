Аленичев считает, что «Краснодар» не готов к золоту РПЛ: «Команда сама не верит»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Аленичев ответил «СЭ» на вопрос о перспективах «Краснодара» в борьбе за чемпионство в РПЛ в этом сезоне.

«Считаю, что «Краснодар» сам не верит, что может стать чемпионом. Просто команда не верит, нет запаса прочности. «Краснодару» дается шанс занять первое место, а он не пользуется этим. Считаю, что «быки» не готовы к чемпионству. Хотя мне хочется, чтобы интрига в РПЛ оставалась до самого последнего тура», — сказал Аленичев «СЭ».

После 26 туров РПЛ «Зенит» идет на первой строчке, набрав 50 очков. «Краснодар», также набравший 50 очков, занимает вторую строчку, уступая клубу из Санкт-Петербурга по статистике личных встреч. Третьим идет «Динамо» с 47 очками.