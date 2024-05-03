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Сегодня, 19:12

Аленичев — об игре «Зенита»: «Бразильцы не те, которые были раньше, не играют на максимуме»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Аленичев в комментарии для «СЭ» оценил игру «Зенита» в этом сезоне.

«Со стороны видно, что бразильцы не те, которые были раньше, не играют на максимуме. Может быть, пресытились победами после пять чемпионств подряд. Хотя мне непонятно, как профессиональный футболист может пресытиться победами. Думаю, что Семак и руководство сделали серьезные выводы, поэтому предполагаю, что они больше не дадут шансов «Краснодару». Хотя все может случиться», — сказал Аленичев «СЭ».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 50 очками в 26 матчах. «Краснодар» с таким же количеством баллов находится на второй строчке, а «Динамо» (47) замыкает тройку.

Дмитрий Аленичев
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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Константин Тюкавин

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