«В России Гусев будет играть только в «Динамо». Интервью спортивного директора клуба

Алексей Сопин — об уходе Миронова и поисках вратаря.

Переход защитника Андрея Миронова из «Динамо» в «Спартак» — одна из главных сделок этого межсезонья. О том, как «бело-голубые» упустили своего воспитанника, как продвигаются переговоры с лучшим бомбардиром минувшей регулярки Никитой Гусевым, и многом другом мы в эфире «СЭ» поговорили со спортивным директором «Динамо» Алексеем Сопиным.

— Почему воспитанник «Динамо», легенда клуба Андрей Миронов оказался в стане принципиального соперника?

— Мы не сошлись в финансовой стороне сделки. Андрей хотел больше зарабатывать, мы предложили хорошие, приемлемые условия, но, наверное, он ожидал другого. Это нормально в текущей ситуации, когда хоккеисты мигрируют между клубами.

В жизни редко бывает, когда один хоккеист проводит в составе одного клуба всю свою карьеру, а в конце карьеры его свитер вешают под своды арены. Это, наверное, мечта любого мальчишки, любого хоккеиста, но, к сожалению, так складывается жизнь, что и клубу, и хоккеисту надо что-то поменять. В принципе, мы предложение сделали, оно, я считаю, было достаточно хорошее, не было каким-то унизительным для игрока его уровня и его истории. Он выбрал другой вариант, более солидный контракт, поэтому здесь больше не могу ничего добавить. Это жизнь.

— Можно ли сказать, что Артем Сергеев станет заменой Миронову?

— Как раз хотел для болельщиков динамовских сказать, что у нас есть определенная процедура в клубе по подписанию контрактов. У нас есть уже новички, подписанные контракты, но в связи с нашими внутренними правилами и законами они будут объявлены чуть позже. После 13 мая, после праздников. Прошу болельщиков набраться терпения и дождаться объявления новичков, а специалисты уже давным-давно все знают.

— Расскажите, почему решили не продлевать контракт с Ильей Каблуковым?

— Мы разговаривали с Ильей — и я, и Алексей Николаевич Кудашов. Я давал свое мнение, как хоккеист, который закончил свою карьеру. Я предложил ему определенные варианты, что, наверное, это будут небольшие деньги, но он сможет продлить себе карьеру немного, побыть в раздевалке, может быть, играть не все матчи, но наслаждаться вот этим моментом, не выпадать из обоймы и быть в хорошем клубе, хорошем городе.

Илья сказал, что он еще хочет зарабатывать деньги, поэтому хочет посмотреть другие предложения. Это был выбор с его стороны в плане изучить рынок. Может быть, кто-нибудь даст ему хороший контракт.

— Ищет ли «Динамо» вратаря сейчас?

— Да, ищет. Прорабатываем возможные варианты и на российском рынке, и на североамериканском. Понятное дело, что европейский рынок закрыт, я имею в виду европейцев — финнов, шведов, чехов. Те североамериканские вратари, которые играют в европейских лигах — не совсем, наверное, тот уровень, который мы ищем. Мы больше на североамериканский рынок ориентируемся.

Александр Радулов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вариант с Радуловым сейчас не обсуждается

— Была информация, что «Динамо» интересуется Радуловым. Выходили ли вы на представителей Александра? Был какой-то интерес к нему у вас?

— Мы общались с представителями Александра и с Александром. В данный момент эта тема пока не совсем закрыта, но лежит на полке и уже давно не обсуждается.

— По чьей инициативе?

— По обоюдной, пока мы не нашли точек соприкосновения. И я так понял, Александр разговаривает еще с «Ак Барсом» или с другими клубами. Пока это такая вялотекущая история, которая лежит и не двигается.

— Уже успели объявить о подписании первых профессиональных контрактов с Иваном Рябкиным, с Курбаном Лиъматовым. Очень много было слухов о том, что агенты пытаются увезти ребят за океан. Насколько вам было тяжело убедить парней остаться?

— Я не скажу, что были супертяжелые переговоры с ними. Да, иностранные агенты прилетали в Москву в феврале-марте, встречались с ними, обещали какие-то юниорские лиги. Не знаю, что им обещают. Думаю, что ребята приняли правильное решение, что остались в России и хотят развиваться в России в структуре «Динамо». Мы достаточно давно подписали с ними контракты — в начале апреля или конце марта.

Как мы видим их развитие? Я думаю, что ребята по-любому получат свой шанс в лагере развития на сборах, а там все будет зависеть от них. И Ваня, и Курбан — талантливые ребята. Ваня сейчас проявил себя хорошо в сборной, которая выступала в Новосибирске, конечно, мы отмечаем все его плюсы. У него есть очень сильные стороны, есть и над чем поработать, чтобы не выпадать на более взрослом уровне. Наши тренеры с ним поработают. Я думаю, что у него все есть, чтобы сыграть в КХЛ в этом сезоне, думаю, что мы его увидим.

— Как обстоят дела в переговорах с Никитой Гусевым? Были слухи, что он в НХЛ собирается.

— С Никитой мы в принципе согласовали недели две назад все нюансы по контракту — и финансовую сторону, и срок действия. Понятийно мы ударили по рукам. Есть определенные моменты: если проследить за его карьерой, вы увидите, что он обычно не торопится, выдерживает паузу небольшую, что на льду, что в жизни. У нас есть с ним договоренность, но бумаги не подписаны.

По поводу его стремления играть в НХЛ: наверное, многие хоккеисты мечтают там играть, не могу ничего конкретного сказать по поводу его перспектив и шансов вернуться туда. Договоренность у нас с ним такая, что в России он будет выступать только в «Динамо».

— В целом, какие позиции вы хотите усилить больше всего?

— Не секрет, что нам нужен вратарь, как мы уже говорили. Мы в поисках нападающего в звено к О'Деллу и Рашевскому. По защитной линии мы закрыты, по нападению у нас остаются два момента: Гусев и еще один нападающий, и вратарь.

— Крайний нападающий в топ-6 — наверное, иностранец? Учитывая повышение лимита до 5 человек.

— Да, вы все прекрасно знаете, что российский рынок не такой сейчас большой, чтобы можно было выбирать из кого-то. И цены на стоящих хоккеистов кусаются. Я скажу, что сейчас пока такого суперажиотажа какого-то, что много хоккеистов, которые очень хотят и готовы ехать в Россию, в КХЛ, я пока не наблюдаю. Есть пул хоккеистов, которые готовы ехать, но мы хотели бы взять более качественного, более основательного. И вы прекрасно знаете, что ребята хотят дождаться открытия рынка североамериканского, НХЛ, 1 июля, посмотреть, какие могут быть предложения. Думаю, что, в принципе, по вратарю и по нападающему мы сможем подождать какое-то время.

Илья Коновалов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Работаем над обменом Коновалова

— Активно к вам сватают нападающего из Санкт-Петербурга (речь об Артеме Швеце-Роговом. — Прим. «СЭ»). Насколько рискованно брать человека, у которого практически 3 полных пропущенных сезона? И, учитывая его медицинскую карту, это будет просмотр, или вы готовы дать ему полноценный контракт?

— Это будет полноценный контракт. У него, во-первых, есть полная картотека его обследований после операций. Была неудачная операция первая, потом приходилось все это исправлять. Да, много пропустил, но в конце сезона полностью восстановился, играл и в КХЛ, и в Высшей лиге, набирал форму. В принципе, у нас есть определенные с ним договоренности, которые минимизируют риски со стороны клуба.

— Возвращаясь к теме с вратарями. Насколько вам интересен Адам Хуска?

— Он входит в число наших кандидатов, мы рассматриваем его, изучаем его. Мы с «Торпедо» не нашли точек соприкосновения по обмену прав на этого вратаря, поэтому он пока четвертый-пятый в нашем списке.

— Очень много в прошлом году было давления на вас, Кудашова со стороны Telegram-каналов анонимных. Насколько вам тяжело жилось под этим прессом, и как реагировали на все эти посты?

— Я уже адаптировался, у меня уже есть иммунитет к этому всему. Не обращаю особого внимания. Просто иногда становится обидно, что там зачастую пишется неправда, такая серьезная провокация в мой адрес, в адрес тренерского штаба, главного тренера. Я особо на это внимание не обращаю, это никак нас из колеи не выбивает, написать можно все что угодно.

— В этом сезоне были положительные моменты, выиграли регулярку, но вылет 0-4 от «Трактора» немного испортил картину. Какие главные причины этого поражения, на ваш взгляд?

— Не буду винить вратарей или только вратарей, но мы пропускали простые голы, также в обороне играли не так хорошо, как хотелось бы. Плюс меньшинство тоже просело немного. В принципе, если смотреть на матчи, «Динамо» доминировало, судя по броскам, по владению шайбой, но итоговый счет на табло, как говорится.

Так случается, значит, где-то мы недоработали и не заслужили. Конечно, 4-0 было очень обидно, печально, но мы сделали определенные выводы. Если это единый механизм, который должен приносить победы, то у нас в этом году, думаю, не будет, как в предыдущем сезоне, резких смен курса, вектора. У нас практически весь костяк остается, не будет смены 10-12 человек, как это бывало в прошлые сезоны. Мы хотим в первую очередь усилить игру в обороне, в меньшинстве, поэтому и берем некоторых новичков именно под эти роли. Конечно, плей-офф смазал весь чемпионат и не добавил нам позитива в концовке. Будем сильнее, будем развиваться, усиливаться, готовиться к новому сезону.

— Какая сейчас ситуация с Ильей Коноваловым?

— Мы общаемся с агентами Ильи, мы работаем над его обменом. Это правда. В какой команде он окажется, пока не могу сказать, но мы работаем над этим.

Андрей Миронов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Готово ли «Динамо» делать оффершиты по ограниченно свободным агентам?

— Я думаю, что да, мы обсуждаем некоторых кандидатов. Сейчас обсудим с руководителями, потому что это все-таки огромные деньги.

— Какие планы у «Динамо» на предсезонку?

— МХЛ выходит из отпуска с 1 июля и «Динамо» из Санкт-Петербурга с 15 июля, также с 15 числа у нас будет запланирован лагерь развития, где будут только ребята с двусторонними контрактами. Мы не будем много набирать народу, задача будет в основном подготовить наших молодых ребят к сборам, таких как Римашевский, Чернышов, Кудашов, Паталаха, Шароканов. Хотим взять из Санкт-Петербурга Гимбатова, Ханина, посмотреть на них.

Главная команда 1 августа улетает на предсезонку в Минск, там будет сбор до 16 августа. 16 августа у нас запланирован товарищеский матч в Минске. Пока еще с соперниками договариваемся. Возвращаемся, у нас будет еще 2-3 матча товарищеских и кубок мэра Москвы.

— Кого вы видите капитаном после ухода Миронова?

— Сложный вопрос, мы обсуждали его с тренерским штабом. Наверное, предсезонку мы начнем без капитана, у нас будет 3-4 ассистента, в каждом товарищеском матче один будет брать на себя обязанности капитана. И по итогам предсезонных сборов мы уже сделаем выбор.