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Медведев — о полученной в Мадриде травме: «Почувствовал, что мое бедро застопорилось, и я не мог бежать»

Алина Савинова
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Даниил Медведев.
Фото AFP

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал подробности травмы, из-за которой он снялся с матча против чеха Иржи Легечки в четвертьфинале «мастерса» в Мадриде. Спортсмен отметил, что впервые почувствовал боль в бедре во время ускорения.

«Когда я начал бежать и попытался ускориться, то во время этого движения я внезапно почувствовал, что мое бедро застопорилось, и я не мог бежать. Например, когда у вас растяжение или спазм, действительно трудно понять, какой из этих двух вариантов является правильным», — цитирует Медведева Punto de Break.

По словам россиянина, до игры его не беспокоили боли в ноге. Также он заявил, что на данный момент его участие в турнире в Риме стоит под вопросом.

«Мне нужно посмотреть снимки и поговорить со своей командой. Было бы здорово вернуться после завоевания титула в прошлом году, но мне нужно понять характер травмы, потому что сейчас я понятия не имею, насколько это серьезно», — добавил Медведев.

Медведев снялся с матча против Легечки после первого сета, в котором уступил со счетом 4:6. По ходу партии он брал медицинский тайм-аут.

Легечка в полуфинале турнира в Мадриде встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, который вышел в эту стадию после снятия итальянца Янника Синнера.

Источник: https://www.puntodebreak.com/2024/05/02/medvedev-explica-lesion-deja-dudas-roma-riesgo
Теннис
Даниил Медведев
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