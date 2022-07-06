Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:35

Ещенко рассказал о потерянной сумме денег, которую дал в долг знакомому человеку

Артем Калинин
,  
Олег Кошелев
Читать «СЭ» в

Бывший защитник и помощник тренера «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, как однажды потерял значительную сумму денег, доверившись знакомому человеку.

— Практически у всех заметных футболистов есть история, как они потеряли много денег.

— Я думаю, у всех футболистов есть. И не только у нас. Ты доверяешь другу какую-то сумму денег. А он: «Потом, потом».

— У вас было что-то подобное?

— Конечно. Я же говорю — у всех футболистов. Кто-то занимает большие и маленькие суммы. Это есть.

— Вы много потеряли?

— Может, миллиона три-четыре рублей. Потерял и потерял. Не зацикливаться же на этом.

Андрей Ещенко. «Говорил Бакаеву: зачем тебе конфликт с тренером? Успокойся!» Ещенко — о «Спартаке», Суперкубке и карьере
Андрей Ещенко
Футбол
ФК Спартак (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Скандал с Шараповой и праздником на Уимблдоне: «культура отмены» или «так получилось»?
Дзюба доигрался? Почему экс-капитан сборной России до сих пор не может найти себе новый клуб
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Ещенко о прощальном матче с Ребровым: «С теми же ветеранами «Спартака» можно организовать»
«Ростов» — «Форте»: команда Карпина разомнется за неделю до старта РПЛ
Оганесян прокомментировал переход из «Спартака» в «Оренбург» на правах аренды
Ещенко удивлен возмущениями динамовцев по поводу Умярова: «Преподносят так, будто у них что-то забрали»
Ещенко рассказал, как уладил конфликт с гендиректором «Зенита»
Ещенко предположил тактику «Спартака» на Суперкубок: «Может, будет 9-0-1»
Материалы сюжета: Суперкубок России-2022: «Зенит» — «Спартак»
Ещенко о прощальном матче с Ребровым: «С теми же ветеранами «Спартака» можно организовать»
Ещенко удивлен возмущениями динамовцев по поводу Умярова: «Преподносят так, будто у них что-то забрали»
Ещенко рассказал, как уладил конфликт с гендиректором «Зенита»
Ещенко предположил тактику «Спартака» на Суперкубок: «Может, будет 9-0-1»
Ещенко рассказал, за счет чего можно составить конкуренцию «Зениту»
Ещенко рассказал, как вместе с Ребровым успокаивал Бакаева
Материалы сюжета: «Спартак» с новым главным тренером: вместо Ваноли — Абаскаль
Ещенко о прощальном матче с Ребровым: «С теми же ветеранами «Спартака» можно организовать»
Ещенко удивлен возмущениями динамовцев по поводу Умярова: «Преподносят так, будто у них что-то забрали»
Ещенко рассказал, как уладил конфликт с гендиректором «Зенита»
Ещенко предположил тактику «Спартака» на Суперкубок: «Может, будет 9-0-1»
Ещенко рассказал, за счет чего можно составить конкуренцию «Зениту»
Ещенко рассказал, как вместе с Ребровым успокаивал Бакаева
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: старт чемпионата-2022/2023
Ещенко о прощальном матче с Ребровым: «С теми же ветеранами «Спартака» можно организовать»
Оганесян прокомментировал переход из «Спартака» в «Оренбург» на правах аренды
Ещенко удивлен возмущениями динамовцев по поводу Умярова: «Преподносят так, будто у них что-то забрали»
Ещенко рассказал, как уладил конфликт с гендиректором «Зенита»
Ещенко рассказал, за счет чего можно составить конкуренцию «Зениту»
Ещенко рассказал, как вместе с Ребровым успокаивал Бакаева
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ещенко о прощальном матче с Ребровым: «С теми же ветеранами «Спартака» можно организовать»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости