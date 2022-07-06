Ещенко рассказал о потерянной сумме денег, которую дал в долг знакомому человеку

Бывший защитник и помощник тренера «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, как однажды потерял значительную сумму денег, доверившись знакомому человеку.

— Практически у всех заметных футболистов есть история, как они потеряли много денег.

— Я думаю, у всех футболистов есть. И не только у нас. Ты доверяешь другу какую-то сумму денег. А он: «Потом, потом».

— У вас было что-то подобное?

— Конечно. Я же говорю — у всех футболистов. Кто-то занимает большие и маленькие суммы. Это есть.

— Вы много потеряли?

— Может, миллиона три-четыре рублей. Потерял и потерял. Не зацикливаться же на этом.